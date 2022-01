Rå Shelby med 900 hestekrefter

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Shelby American jobber intenst med å friste amerikanske entusiaster med stadig nye og heftigere modeller med legendariske tall og bokstavkombinasjoner.

Nå er turen igjen kommet til GT500KR, og det er kun tredje gang en modell er funnet verdig den tittelen, forteller selskapet.

Legendarisk Shelby



Første gang var i 1968 da du kunne få kjøpt en Shelby GT500KR med en ny 428 Cobra Jet V8 på 335 hestekrefter.

Totalt 1.570 eksemplarer ble bygd den gang. I 2008 kom man tilbake med en kompressormatet V8 på 540 hestekrefter, produsert i vel 1.700 eksemplarer fordelt på 2008 og 2009.

Så når man først har bestemt seg for å relansere modellen, betyr det at kundene forventer noe ekstra og er villige til å betale for det.

AUKSJONERES: Det første eksemplaret av Shelby GT500KR auksjoneres av Barrett-Jackson i Scottsdale, Arizona siste uken i januar. Foto: Shelby American

Nr. 1 auksjoneres

Betale mest av alle kommer garantert kjøperen av nummer 1, som skal selges av Barrett-Jackson i Scottsdale, Arizona siste uken i januar.

Vanligvis selges disse #1-eksemplarene for én million dollar til veldedighetsformål (og da er vel kjøpesummen fradragsberettiget).

Ved siden av 140 ekstra hester, får kundene en del karbonfiberdetaljer, nye hjul og oppgradering av chassis og bremser, alt for omkring 55.000 dollar oppå GT500-prisen på 72.900 dollar.

Bare 60 skal bygges per år for USA og ytterligere 45 per år i tre år for andre markeder.