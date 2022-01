Det var den 14. januar i 1922 de to brødrene Ådne og Olaus Kverneland inngikk en forhandleravtale med Ford om å selge de amerikanske bilene fra sine lokaler i Kongsgaten i Stavanger.

Nå i år, 100 år etter, lever fremdeles det familieeide firmaet i beste velgående og selger Ford fra Bergen i nord til Bryne i sør.

– Denne avtalen skulle senere vise seg å bli gullkantet. Bare i løpet av få år gjorde Henry Fords innføring av samlebåndsproduksjon at bilprisene ble redusert til en tredjedel og etterspørselen økte kraftig. Siden det har vi fortsatt å selge Ford i 100 år. Uten Ford hadde vi aldri vært der vi er i dag, sier tredje generasjons eier av Norges eldste Ford-forhandler, Ådne Kverneland i en pressemelding.

Historisk bilde Foto: Ford

Samme Ford-filosofi nå som da

Den første Ford-modellen som ble solgt av hans bestefar var en T-Ford med 20 HK som ble levert med en 2,9 liters bensinmotor, toppfart om lag 70 km/t, som kostet 4.850 kroner.

Selv om mye er annerledes i dag 100 år etter, har filosofien som ligger i bunnen for Fords bilproduksjon ifølge ham vært mye den samme hele veien.

– Henry Fords mål var hele tiden å lage gode biler til en pris som gjorde dem tilgjengelig for folk flest. Det er en viktig del av arven som har ligget der i alle de 100 årene. Nå når vi står foran den elektriske bilrevolusjonen er Ford nok engang i førersetet, med den nye elbilsuksessen Mustang Mach-E. Det handler nok en gang om en bil som gir mye valuta for pengene – som den gangen for 100 år siden – og å komme med nye og banebrytende teknologier, sier Kverneland.

Fords tradisjoner viktig for den elbilrevolusjonen

Kverneland Bils første annonse

I dag er Kverneland Bil en del av Fords store forhandlernettverk som sørger for at det tradisjonsrike merket er godt representert over hele landet – fra Mandal i sør til Vadsø i nord. Kverneland har utviklet seg til å bli en av de største bilgrupperingene i Norge og selger årlig rundt 7000 nye og brukte biler. Fremdeles er Ford det merket de selger mest av.

– Vi gratulerer Kverneland Bil med den fantastiske innsatsen og det gode samarbeidet vi har hatt med dem igjennom flere tiår. Når vi nå går inn i en helt ny helelektrisk tidsalder er Fords mer enn 100-år lange tradisjoner en helt avgjørende faktor for å lykkes globalt med denne satstingen. For oss som norsk importør er det bare å lytte og lære av tradisjonsbærere som Kverneland Bil, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge Per Gunnar Berg i pressemeldingen.



Har tro på ny gullalder med elbiler

For Kverneland er de nye Ford-modellene som representerer det elektriske skiftet, som nye Mustang Mach-E, som allerede har rukket å bli en av Norges mest solgte biler, og nye Ford E-Transit, den helelektriske versjonen av verdens mest solgte varebil som kommer til våren, svært gode nyheter.

Kverneland Bils første verksted i Stavanger

– Vi har vært med på en rekke salgssuksesser fra Ford gjennom 100 år – fra de første T-Fordene til A-Ford, Anglia, Escort, Granada, Sierra og Focus for å nevne noen. Min personlige favoritt – selvsagt fra studietiden – var en gullfarget Ford Capri med den største motoren, kjøpt brukt av familiefirmaet, smiler Ådne Kverneland.

– Med den kraftige elektriske satstingen som Ford nå er i full gang med, vil dette bli en ny gullalder for merket – i Norge og i resten av verden. Det er en reise som vi ser frem til å være med på og håper på nye 100 år som er like bra som de 100 vi har lagt bak oss, sier tredje generasjons eier av Norges eldste Ford-forhandler, Kverneland Bil, Ådne Kverneland.