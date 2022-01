I mange år var bilvalget enkelt: Man kjøpte bil med bensin- eller dieselmotor. Med den raske elektrifiseringen de senere årene, er det ikke lenger fullt så enkelt. Valgmulighetene er plutselig blitt mange flere – elbiler, hybrider og ladbare hybrider er kommet til som alternativer.

Elbil er nå det suverent mest populære alternativet, og står for bortimot sju av ti nye biler. Ladbare hybrider har etablert seg som en god nummer to, og er tydelig et alternativ som frister mange som ennå ikke er klare for ren elbil.

Opptil 90.000 dyrere

Med ladbar hybrid kan du kjøre utslippsfritt i byer og tettsteder – samtidig som du slipper å tenke på rekkeviddeangst på lengre turer. For den som er flink til å lade, kan også drivstoffregningen bli rett så hyggelig.

Fra 1. januar kom nye avgiftsregler for ladbare hybrider. For mange merker og modeller ble resultatet av dette store avgiftsøkninger, og dermed høyere priser. For store og dyre ladbare hybrider med moderat elektrisk rekkevidde er det snakk om opptil 80.000 – 90.000 kroner mer i avgifter.

Renault Captur slapp også prisøkning nå. Foto: Renault

Null tillegg for Renault

Bildet er likevel mer nyansert enn det kunne se ut til i enkelte media, og for en del ladbare hybrider er det fra årsskiftet hverken avgiftsøkning eller prisøkning. For andre handler avgiftstillegget bare om noen få tusenlapper. Det siste gjelder for eksempel Mercedes-Benz, som har fått et påslag på 3.495 kroner for A-Klasse ladbar hybrid, ifølge BilNytts avgiftskalkulator. For B-Klasse er tilsvarende tillegg 8.418 kroner.

Renault-kunder kan glede seg over uendret pris for både Captur og Mégane ladbar hybrid.

– Ja, det stemmer – her er det null tillegg for begge, bekrefter PR- og markedsdirektør Roger Andersen hos den norske importøren.

Uendret for Golf, A3 og Octavia

– Hos Harald A. Møller har også flere modeller sluppet avgiftsøkninger, forteller Øyvind Rognlien Skovli, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

– Det er ingen avgiftsøkning eller prisendring fra nyttår for Volkswagen Golf GTE og Golf Style eHybrid, Audi A3 TFSie og Skoda Octavia iV.

– For Skoda Superb er det en avgiftsøkning på mellom 12.539 og 23.557 kroner, avhengig av utstyrsnivå, sier han.

BilNytts avgiftskalkulator viser ellers avgiftsøkninger på opptil 70.000 -87.000 kroner for de største og dyreste Audi- og VW-modellene.

Audi A3 ladbar hybrid koster det samme nå som i desember. Foto: Audi

Ni av ti blir elbiler

– Får dette noen konsekvenser for modellutvalget fremover?

– Vi har ingen konkrete planer om dette på kort sikt, men tilstreber alltid å tilpasse oss markedet og hva markedet etterspør. Modellpaletten vurderes fortløpende til enhver tid, og så kommer det jo dessuten fra tid til annen modellendringer fra fabrikkene som vi tilpasser oss.

– Hvilken andel forventer dere at ladbare hybrider skal stå for av bilene Møller leverer i 2022?

– Vi har ikke satt noe tall for dette, utover at vi forventer at opp mot 90 prosent av våre leverte biler i år vil være rene elbiler. Da ser du selv hvilken størrelse den siste kakebiten har, sier Øyvind Rognlien Skovli videre.

VW Golf som ladbar hybrid fikk ingen avgiftsendring fra 1. januar. Foto: Volkswagen AG

Ikke lenge til 2025

– Hos Møller Mobility er det en uttalt politikk at vi ønsker at kundene skal velge nullutslippsbiler der dette er mulig. Imidlertid er det fortsatt slik at deler av markedet foretrekker andre alternativer, og da skal vi selvsagt være i stand til å levere også dette. Men nå er det ikke lenge til 2025, og da vil det nok bare handle om elbil – uansett, slutter han.

Det hører med til saken at noen importører også har senket prisene på ladbare hybrider, for å kompensere for avgiftsøkning. Ett eksempel på dette er den store SUV-en Ford Explorer. Den fikk over 80.000 kroner i økt avgift fra årsskiftet, men her dekker importøren nesten halvparten.

Saken ble først publisert hos Broom.no