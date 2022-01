De siste årene har det nærmest skjedd en liten revolusjon i salget av eksotiske superbiler her til lands.

For bare noen år siden, ble det knapt solgt en ny modell fra Lamborghini eller Ferrari.

Så har det skjedd ting. Modellutvalget har blitt større, men kanskje vel så viktig: Interessen for italienske superbiler har vokst enormt, og det har blitt mer akseptabelt å eie en.

2021 ble et nesten oppsiktsvekkende godt år for Ferrari-salget i Norge.

De offisielle tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, viser at det ble solgt hele 21 nye Ferrari-modeller, mot kun fire året før. Det tilsvarer en økning på 425 prosent.

Det dukker stadig opp flere italienske superbiler på norske veier. Dette er fra en drive out i fjor. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Rimeligste koster over 3 millioner

Det er to modeller som skiller seg ut, og som begge har solgt seks eksemplarer hver. Ferrari Roma og verstingen F8 Spider.

Sistnevnte koster rundt fire millioner kroner og er utstyrt med en eksplosiv V8-er på hele 720 hk og 770 Nm.

Det er også registrert to splitter nye eksemplarer av flaggskipet SF90 Stradale, en ladbar hybrid med 1.000 hk. Vi snakker en startpris på 5,2 millioner kroner.

Som eneste butikk i Norge, er det Autoxo Sport som forhandler Ferrari i Norge.

Broom har vært i kontakt med den eksklusive bilbutikken på Billingstad utenfor Oslo, men de ønsker ikke å kommentere Ferrari sine historisk gode salgstall.

Med 1.000 hk fordelt på bare 1.590 kg, er SF90 Stradale noe av det mest ekstreme Ferrari noen gang har produsert. Foto: Ferrari

11 nye fra Lamborghini

Italienske Lamborghini har også lagt bak seg litt av et år i Norge. 13 nordmenn unnet seg nemlig en ny Lamborghini i 2021.

Her er det SUV-suksessen Urus som står for 11 av de 13 salgene. De to siste er det råskinnet Huracan som bidro med.

Begge disse modellene ble for øvrig også de mest solgte fra Lamborghini globalt i 2021.

I Norge koster Urus rundt fire millioner kroner, avhengig av utstyr. Siden lanseringen i 2018, er det utlevert rundt 30 eksemplarer av super-SUVen her til lands.

Her får tidligere statsminister Erna Solberg møte Lamborghini Urus i Broompraten. Foto: Broom.no

– En sprø utvikling

– Dette er en nesten sprø utvikling. Salget av nye, italienske superbiler har nærmest eksplodert, selv om det isolert sett er snakk om et fåtall biler, naturligvis. Likevel: 21 nye Ferrarier på norske veier bare i fjor, det forteller litt om utviklingen i dette supereksklusive segmentet, kommenterer Brooms bilekspert Benny Christensen.

Saken ble først publisert hos Broom.no