Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Renault Megane E-Tech Electric er som du sikkert har gjettet en elbil.

Den bygger på CMF-EV plattformen, og vil etter hvert bli brukt av Nissan når de lanserer Ariya. Renault har altså ikke fulgt eksempelet til Volkswagen, som stappet Golf-en full av batterier, og overlappet e-Golf med ID.3.

Her har Renault rett og slett lansert den neste generasjonen Megane, og den er elektrisk.

KANT I KANT: Stadig flere nye biler lanseres med ratt som ikke er i nærheten av å være runde. Kanten nede skal visstnok gi mer benplass, mens den flate kanten oppå skal gi bedre sikt. Store skjermer må til for de som vil hevde seg i elbilmarkedet. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Vinner på design

Grunnen til at ID.3 dukker opp i første avsnitt, er at Renault utpeker den og Polestar 2 som to av de viktigste konkurrentene.

Førsteinntrykket er at Renault vinner på design. Batteriet ligger som vanlig under gulvet, og skal bare være halvparten så tykt som det de bruker på elbilen Zoe.

Kapasiteten oppgis til 60 kWh, og rekkevidden 470 km WLTP. Den innebygde laderen oppgis å ha 22 kW effekt, og hurtiglading kan foregå med maksimalt 130 kW. Elmotoren kommer i to forskjellige varianter, en med 96 kW og 250 Nm, og en med 160 kW og 300 Nm. Fra 0 til 100 km/t skal være gjort på 7,4 sekunder i den med den størst motoren, og toppfarten er 160 km/t.

IKKE FRUNK: Renault Megane E-Tech Electric kommer med enten 96 eller 160 kW effekt, og 250 eller 300 Nm. I stedet for et lite oppbevaringsrom foran (ofte kalt Frunk) har de puttet alt som har med fremdrift å gjøre under panseret, slik en er vant til på fossilbiler. Foto: Ragnvald Johansen / Finnsavisen

Konkurransedyktige

Det japanske søskenbarnet Nissan Ariya vil konkurrere i SUV-klassen, men Renault Megane E-Tech Electric får kun forhjulsdrift og normal bakkeklaring. I utgaven med 160 kW skal det gå an å trekke 900 kg på henger, og begge utgavene skal greie 75 kg på taket. Bilen har ikke takrails, men vil benytte bøyler med innfesting på innsiden av dørkarmen.

For å kjempe mot ID.3 og Polestar satser Renault på mye utstyr. Å tilby godt utstyrte biler et et gammelt triks bilbransjen benytter seg av, men det kan være svært effektivt.

Selv om norske priser ikke er klare før første februar 2022, sier de at de regner med å være konkurransedyktige. Varmepumpe og den store skjermen på 12 tommer innvendig blir standard, sammen med elektrisk justerbare seter med innebygget massasjeprogram.

Nissan Ariya koster forøvrig fra ca. 410.000 kroner med forhjulsdrift, så det er god grunn til å tenke at Renault Megane E-Tech Electric vil ligge på omtrent samme nivå.

MED VILJE: Renault Megane E-Tech Electric har fått baklys som fremkaller såkalte moaré eller interferens-mønster. På bildet kan du se effekten i form av buede striper på høyre baklykt. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Trekk for symbol

Android og Apple CarPlay får trådløs tilkobling, og skal kunne speiles opp på skjermen. Google sørger for navigasjonen, og som vanlig kan du forsøke å snakke til bilen i håp om at den utfører noe i nærheten av det du hadde tenkt. Litt trykking og sveiping på skjermen viser i hvert fall at den er responsiv, og nogenlunde fornuftig satt opp.

Det blir trekk for manglende volumkontroll til å snurre på. Symboler med pluss og minus som du må treffe med pekefingeren i fart er ikke like effektivt. Men om du treffer pluss-tegnet, vil Harman Kardon sørge for å spre lyden via både subwoofer, mellomtone og diskant høyttalere.

AKKURAT: Det går akkurat en journalist i baksetet på Renault Megane E-Tech Electric, men ikke noe særlig mer. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Full påskeutrustning

Under panseret er det fint lite en hobbymekaniker kan foreta seg, bortsett fra å fylle på spylevæske. Renault styrer klar av løsningen med såkalt «frunk», et lite rom under panseret der en stort sett oppbevarer ladekabelen.

Den ligger under gulvet i bagasjerommet som visstnok rommer 440 liter, noe som ikke er ideelt dersom en har med full påskeutrustning. Forslag fra Finansavisens feltarbeider om å bygge inn en fjær-belastet kabeltrommel av samme type som en har på støvsugere blir positivt mottatt.

20 TOMMER: Da de første elbilene kom på markedet fokuserte mange på smale dekk med liten dimensjon, fordi svære valser krever mer energi. Renault Megane E-Tech Electric stiller med 20-tommere og kul design, på typisk fransk maner. Foto: Ragnvald Johansen / Fnansavisen

Ny logo

Og det er den typisk franske optimismen, lekenheten og viljen til å våge seg på litt spennende design og løsninger som gjør at Renault Megane E-Tech Electric som nevnt vinner på design. Den ser rett og slett skikkelig tøff ut, med mye fine detaljer, kule lys foran og bak, og en diger logo på nesa i helt ny tolkning.

Baklysene er utformet spesifikt for å skape en effekt som folk i mediabransjen gjerne forsøker å unngå. Når to mønstre med tettsittende striper overlapper eller plasseres tett sammen i vinkel oppstår noe som kalles Moaré eller interferens. Det er en optisk illusjon som gjør at øyet oppfatter et tredje mønster, med buede linjer på tvers av de to opprinnelige rette linjene. Det kommer tydelig frem dersom en gjest på Dagsrevyen har pyntet seg med stripete skjorte, og beveger seg litt foran kamera.

BYR PÅ MER: Ifølge Renault byr Megane E-Tech Electric på 440 liter bagasjerom, som skal være mer enn ID.3. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Ekstra skumlag

Hjulene på 20 tommer er plassert så langt ute i hvert hjørne det går, og sammen med den skrå avslutningen på taket minner den litt om en Mini, i ny fransk designerdress.

På innsiden sørger det samme skrå taket for at fullt utvokste journalister må tre hodet innunder kanten for å komme seg på plass i baksetet. Knærne har heller ikke mer rom enn strengt tatt nødvendig, når førersetet er stilt inn på samme person. Men selve seteputen bak er behagelig utformet, og for de litt yngre er det god utsikt, samt to plugger til å lade nettbrett og andre dingser.

Renault har som alle andre en app til telefonen der du kan styre lading og andre ting, og dersom bilen merker at du er i nærheten låser den opp ladeluken uten å åpne dørene. Fransk komfort loves også ved hjelp av ekstra tykke lag med støydempende skum, og førerassistentsystemer som strekker seg så langt loven tillater med tanke på selvkjøring. Det er fint å se en ny elbil med personlighet, og det blir spennende å prøvekjøre den utpå vårparten 2022.