Bentley satser på elbilutvikling

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



I elbillandet Norge registreres det elektriske biler i full fart. Faktisk over 100.000 i år, og det ser lovende ut for neste år også. I resten av verden går det tregere med elektrifiseringen, men det vil Bentley gjøre noe med.

Grundige tester

Nå åpner den britiske bilprodusenten et helt nytt testsenter rett ved fabrikken i Crewe i England. Nærmere 150 millioner kroner har gått med på å konstruere og bygge det Bentley selv hevder er et toppmoderne bygg.

GOD LUNK: Bentleys nye testsenter skal også brukes til deres kommende elbiler. Britene skryter av å kunne regulere temperaturen fra minus 20 til 50 grader, men det kan fort bli betydelig kaldere i Norge. Foto: Bentley

I det 4.600 kvadratmeter store anlegget skal Bentley teste forbruk og utslipp på sine ladbare hybrider og konvensjonelle åtte- og tolvsylindrede modeller. I tillegg vil testsenteret ifølge Bentley i økende grad brukes til å testet effektivitet og energiforbruk på deres kommende elektriske modeller.

Det kan kanskje låte litt pussig at ikke Bentley har hatt sitt anlegg tidligere, men i lys av at Bentley tilhører den mektige VW-gruppen, har mye av testingen nok foregått i Tyskland.

Foto: Bentley

Med overgang til strengere utslippskrav og behov for nye tester og godkjenninger av drivlinjer, merket også Bentley at VW-konsernet hadde begrenset kapasitet til å få godkjent mange modeller i løpet av kort tid, noe det nye anlegget i Crewe forhåpentligvis trygger opp om.

Foto: Bentley

Kaldt og varmt

Som med andre tilsvarende bilanlegg, hvor hensikten er å avdekke hvordan elektriske og konvensjonelle biler yter og forbruker, er også Bentleys nye bygg utstyrt med mulighet for å justere temperaturen. I en pressemelding viser Bentley til et temperaturområde fra minus 20 til 50 grader.

Vi nordmenn vet imidlertid at det kan bli betraktelig kaldere enn minus 20 her til lands, så man kan bare håpe at Bentley tester sine kommende elbiler i skikkelig iskaldt vær også.

Foto: Bentley

Elbil på vei

Lite er egentlig kjent om Bentleys kommende elbiler, men at de kommer, det er sikkert. Bentley har tidligere uttalt at de kun skal produsere elektriske biler fra 2030, men den første elbilen ventes ikke før i 2025. Bentleys første elbil skal etter sigende være basert på Audis kommende luksuselbilplattform.

Fra 2026 skal forøvrig alle nye Bentley-modeller enten være ladbare hybrider eller helelektriske, har Bentley-sjef Adrian Hallmark tidligere uttalt.