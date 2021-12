Elbilene har gått sin seiersgang på det norske bilmarkedet i mange år. I år setter de nye rekorder og har fullstendig parkert bensin- og dieselbilene på salgsstatistikken.

Mye av forklaringen på dette at de elektriske bilene kommer så gunstig gjennom avgiftssystemet vårt, med null avgift og heller ikke moms. Men det varer nok ikke veldig mye lengre.

– Vil du kjøpe elbil uten avgifter er 2022 siste sjanse, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Kamp mot klokka

Politikerne har lenge ønsket å innføre moms på de dyreste elbilene. Braadland sier at elbilen blir momsfri ut hele 2022, men at forbrukerne må regne med at det blir moms på elbiler fra og med 1. januar 2023.

Tesla er blant merkene som virkelig har nytt godt av ordningen med null avgifter og heller ikke moms på elbil i Norge. Foto: NAF.

– Momsen kommer, men det vil ikke gå fra avgiftsfritak, til 25 prosent på ett år. Regjeringen har lovet og varslet moms på den delen av beløpet for en elbil som overstiger 600 000 kroner, så det må vi regne med fra 2023, sier han.

Braadland sier at moms på elbiler på sikt er uunngåelig, men at det har vært en kamp mot klokka om når og hvordan denne skal innføres.

Kan få momssmell

– Når momsen først skal innføres for elbiler, er det greit at man venter til neste år, og tar de dyreste bilene først. 2022 hadde vært for tidlig, med tanke på at utvalget må opp og prisene enda mer ned før vi kan snakke om at elbilen er fullt ut konkurransedyktig, sier Braadland, i en pressemelding.

NAF har ment at så lenge myndighetene vil ha ned utslippene fra bilparken, er det bedre å beholde elbilen momsfri, enn å øke drivstoffavgiftene massivt.

– Så langt har vi fått gjennomslag for dette, og det er vi fornøyde med, sier Braadland.

Han advarer likevel mot at noen få bilkjøpere risikerer å få en momssmell på en bil de bestiller i 2022.

Rett til å heve kjøpet

Audi e-tron har vært en storselger i Norge i flere år. Uten alle elbilfordelene hadde salget neppe vært like høyt.

– Det har som kjent vært leveringsproblemer på en del modeller i høst. Om dette fortsetter langt inn i 2022, kan man altså risikere at en elbil som er bestilt i 2022 ikke leveres før i 2023. Det er momsreglene på det tidspunktet du får bilen som gjelder – ikke når du bestiller den, advarer Braadland.

Han råder folk som bestiller ny bil i 2022 om å bruke bilbransjens standardkontrakt, som gir deg rett til å heve kjøpet om den samlede prisøkningen blir større enn seks prosent.

Avgifter på elbiler i 2022 Ingen kjøpsavgifter på elbiler. Alle bensin- og dieselbiler, inkludert ladbare hybrider, har flere 10 000 kroner i kjøpsavgifter i tillegg til moms.

Ingen moms på elbiler. Alle andre biler har 25 prosent moms.

Trafikkforsikringsavgift (tidligere årsavgift): 8,15 kr per døgn / 2.975 kroner per år for elbiler. Det er samme nivå som for en bensinbil.

Omregistreringsavgift (ny ordning fra 2022, gjelder brukte elbiler): 1.670 kr for nyere biler (2019 og nyere), 1.009 kr for eldre elbiler (2010-2018). Dette er en fjerdedel av nivået for en bensinbil.

Opp til halv takst i bomstasjoner.

