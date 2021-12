Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Superbilåret 2021 har vært innholdsrikt og fartsfullt. Med økende salg av superbiler i Norge er det på sin plass med kåringen Årets superbil. Og vinneren er på nærmest samtlige måter helt super.

Det er samtidig vesentlig å trekke frem at utviklingen blant supersportsbilene har nytt godt av utviklingen i motorsport. Først med KERS og så hybridsystemer som gjorde sitt inntog i Formel 1 og Le Mans allerede for rundt 20 år siden. I 2018 satt elbilen VW ID.R ny rekord opp Pikes Peak og hadde den ikke hatt fartssperre på 273 kilometer i timen ville den satt rekord rundt Nürburgrings nordsløyfe også.

FORM OG FUNKSJON: Det ekstremt tøffe designet, både når det gjelder fasong, detaljer og aerodynamiske løsninger har en funksjon. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Økt salg

Med mye av denne teknologien tilgjengelig, lanserte Ferrari sin SF90 Stradale. Etter en kjøretur på norske veier tidligere i 2021, er det liten tvil om at denne bilen må kåres til Årets superbil 2021.

At nordmenn har stor interesse for slike eksentriske kjøretøy, er forøvrig hevet over enhver tvil. I år er det registrert hele 11 nye Lamborghini-modeller mot fire i 2020, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Enda voldsommere er Ferrari-salget som gikk fra stakkarslige to biler i 2020 til 20 i år. To av disse er Ferrari F8 Tributo i tillegg til to Ferrari 812 GTS, tre SF90 Stradale, én Portofino, seks Ferrari Roma og ytterligere seks F8 Spider, ifølge OFV. Samtidig er det registrert 10 biler fra Aston Martin og fire Bentley Continental GT i år.

KNIVSKARP: Fronten på bilen levner ingen tvil om at den skjærer lett gjennom 94 meter luft i sekundet. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Med 1.000 hestekrefter fra en hysterisk V8 og tre elmotorer, akselerer SF90 Stradale fra 0 til 100 kilometer i timen på avsindige 2,5 sekunder før den passerer 200 på 6,7 sekunder på vei mot toppfarten på 340. De keramiske bremsene får hastigheten ennå raskere ned igjen, mens girkassen, differensialene, understellet og styringen gjør bilen til en knivskarp kjøremaskin som ikke overgås av noe.

Som en plugg-inn-hybrid kan bilen kjøre 25 kilometer uten utslipp og kommer seg gjennom WLTP-testen med et CO2-utslipp på 149 g/km. Sammen med en vekt på kun 1.570 kilo betyr det kun rundt 300.000 kroner i avgifter, slik at prisen på 5,2 millioner kroner er et røverkjøp med tanke på hva du får.

UNIK: Maserati MC20 er unik på mange måter, men sommerfugldørene er prikken over i-en. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Nykommeren

Noe rimeligere, eller en million kroner mindre koster Maseratis nye supersportsbil MC20 med mye utstyr. Som eksteriør karbonpakke til 465.000 kroner, trelags spesiallakk til 131.175 og keramiske bremser til 145.750 kroner. Og da har vi ikke tatt med karbonfelger til 262.350 kroner.

Det du får er et smykke på hjul, med en 3,0 liters V6 med Formel 1-teknologi som yter 630 hestekrefter ved 7.500 omdreininger. Det betyr en akselerasjon fra 0-100 på 2,9 sekunder og en toppfart på 325 kilometer i timen. Mer enn nok til å få bilen konfiskert på vei hjem gjennom Danmark.

Med en vekt på 1.500 kilo, et ekstremt lavt tyngdepunkt og avanserte systemer i både for- og bakstillingen, er det som å kjøre en gokart på steroider. Mye steroider! De unike sommerfuglvingene gjør bilen om mulig enda tøffere når den står stille, men aller helst vil du kjøre.

FARVEL: Slik vil mange se den nye Porsche 911 GT3 i 992-versjon, som her på Motorcenter Norway i Sokndal. Foto: Nicolai Giil / Finansavisen

Klassikeren

En annen bil du også vil kjøre er Porsches nye 911 GT3. I versjon 992 er den helt nye forstillingen med doble A-armer den store nyheten, i tillegg til en lang rekke forbedringer og oppgraderinger.

I hekken sitter det fortsatt en selvpustende boksersekser på fire liter, som uten pustehjelp yter hele 510 hestekrefter med rødmerking på sinnssyke 9.000 omdreininger. Kreftene føres gjennom en syvtrinns PDK eller en manuell girkasse, hvor førstnevnte er raskest og sistnevnte morsomst.

Den store vingen bak er festet på oversiden for økt marktrykk og et brutalt utseende, mens dype bøtteseter i karbon, sekspunkts belter, et sportsratt i Race-Tex og den store turtelleren er hjelpemidler på innsiden. Prisen på 2,5 millioner kroner pluss utstyr er mye, men du får det du betaler for.

HELT NY: Etter 67 år flyttet Corvette motoren til midten i sin C8, her representert til spesialmodellen Z06. Foto: GM

Utilgjengelige

Mange biler hadde aspirert til pallen i årets kåring, men vi har dessverre ikke testet alle, så vi tør ikke å konkludere for bastant. Det vi likevel vet er at den nye Corvette C8 med en midtmontert 6,2 liters selvpustende V8 er en heftig bil. En Z06-versjon med en 5,5-liters V8 på heftige 670 hestekrefter ble nylig lansert, så det er enda mer å glede seg til.

Ferrari 296 GTB med en treliters V6 turbo kombinert med en elmotor yter hele 830 hestekrefter og tar bilen fra 0 til 100 kilometer i timen på 2,9 sekunder. En elektrisk rekkevidde på 25 kilometer og en vekt på 1.470 kilo betyr foreløpig lave avgifter i Norge.

PLUGG-IN-HYBRID: Ferrari 296 GTB følger superbilen SF90 Stradale inn i fremtiden med en hybrid drivlinje. Foto: Ferrari

Høyere avgifter og en betydelig høyere pris får Aston Martin Valkyrie, hvor en norsk kunde står klar med 30 millioner kroner for sin drømmebil.

En 6,5 liters selvpustende V12-motor yter hele 1.000 hestekrefter ved utrolige 10.500 omdreininger. Sleng på 160 elektriske hestekrefter og du går fra 0 til 100 på 2,6 sekunder på vei mot toppfarten på 400 kilometer i timen.

NORGESBILEN: Aston Martin-importør Insignia har en norsk kundebil i bestilling av hyperbilen Valkyrie, som kommer både som Coupé og Spider. Foto: Aston Martin

Ønskelisten

McLaren 765LT dukket også opp i 2021, men vi får sette den opp på bucketlisten sammen med mye annet. Grunnen er en fireliters V8 turbomotor på 765 hestekrefter, en akselerasjon fra 0 til 100 kilometer i timen på 2,8 sekunder og en toppfart på 330.

VAKKER: Aston Martin Vantage Roadster er en vakker kabriolet, men også en heftig kjøremaskin. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Hederlig omtale må også gis til BMW M5 CS som er den heftigste M-modellen noensinne, Aston Martin Vantage Roadster som er et toppløst smykke og Ferrari Roma som er den folkelige modellen fra Ferrari, som ikke er så veldig folkelig likevel.