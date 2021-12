Denne artikkelen ble først publsert i Finansavisen Motor.



Tidenes største elbil kan også bli tidenes dyreste, når den eller om den omsider blir en realitet i 2026.

Ifølge John Hennessey blir prisen rundt 3 millioner dollar, nesten 27 millioner kroner. For å bevare eksklusiviteten, skal det maksimalt bygges 105 eksemplarer. Det lyder i overkant ambisiøst, som om Hennessey er like attraktivt et merkenavn som McLaren og deres 106 eksemplarer av F1.

UTSOLGT: John Hennessey kunne stolt fortelle på The Quali at Venom F5 er utsolgt. 24 kunder har hostet opp 2,1 millioner dollar for superbilen, med 6,6-liters twin-turbo V8 og 1.817 HK. Foto: Hennessey

– Plass til fire golfbager

Den seks meter lange doningen som foreløpig kalles «Project Deep Space», fremstår som en krysning av McLaren Speedtail, et privat jetfly og en bobil.

– Jeg ønsket å lage en bil som aldri før har blitt bygd. Jeg ville ikke ha en konvensjonell bil med to seter foran, to seter bak og fire hjul. Dette er en komfortabel bil for fire personer, med plass til fire golfbager og rikelig bagasje til fire personer, sier John Hennessey.

– Som et Gulfstream-fly

Amerikaneren som aldri kan beskyldes for ikke å ta hardt i, kaller dette bilverdenens svar på et Gulfstream G700, med luksus og raffinement som kan matche luksusjetflyene. Målet er at elbilen skal bli den raskest akselererende fireseteren fra null til 200 mph, bortimot 322 km/t.

– En av våre Venom F5-kunder har bestilt en Deep Space. Det blir den ultimate to-bilers-garasjen med F5 og Deep Space, begge unike og verdens beste av sitt slag, sier Hennessey.

Nathan Malinick, som har designet luksusinteriør for jetfly hos Embraer, er nå designsjef hos Hennessey Special Vehicles. Der han får ansvaret for å ro Deep Space-prosjektet i land.

GULFSTREAM PÅ VEIEN: Beinplass skorter det ikke på. Hvorvidt luksusen og detaljfinishen kan matche Gulfstream G700 gjenstår å se. Project Deep Space ventes ferdig i 2026. Foto: Hennessey

Eget VVIP-sete

Det er fire seter. De tre første er plassert som i en McLaren F1 eller Gordon Murray T.50 – med sentrert førersete og to passasjerseter på hver side bak.

Med nesten seks meter å boltre seg på er det plass til et tredje passasjersete midtskips. John Hennessey kalte det først et bestemor-sete, slik det var vanlig å ha på sportsbiler i riktig gamle dager.

For å fremstå litt mer glamorøs og moderne kaller han det nå for et såkalt VVIP-sete, for en «very very important person».