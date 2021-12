Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Det er lov å mene at Land Rover Discovery er kommet litt i skyggen av nye Defender. Land Rover lovet kundene en mildt sagt hårete Discovery SVX med V8 og barskt utstyr tilbake i 2017, men denne ble pinlig nok droppet før noen fikk kjøpt den. Den økonomiske situasjonen i selskapet var alt annet enn fortreffelig.

Men hvilken bil er det som omsider er kommet med nevnte V8 motor på 525 hestekrefter? Defender, selvfølgelig.

TØFF PÅ TUR: Land Rover Discovery har selvfølgelig luftfjæring og bakkeklaring på 28,3 cm. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Oppfriskende Land Rover Discovery



For å holde Land Rover Discovery relevant, selv om den begynner å bli en eldre bil, har modellen fått en facelift. Foran er LED-lyktene strammet opp med en mer moderne «signatur», mens frontfangeren er redesignet for et litt friskere utseende.

Bak er noe tilsvarende skjedd, men du skal være rimelig Land Rover-nerd for å faktisk legge merke til de visuelle endringene. R-Dynamic-pakken med blanklakkerte, sorte flater spisser utseendet, men er ikke helt unikt for faceliften.

NY MOTOR: Discovery D300 har selskapets dieseldrevne rekkesekser med slagvolum på 3,0 liter. Det er en glimrende motor i en bil som dette. Foto: Håkon Sæbø

Ny infotainment, blant annet

På innsiden er det skjedd mer, men voldsomt mye kan man likevel ikke hevde at Land Rover har endret på. Selv sier britene at interiøret foran er «fullstendig redesignet», et utsagn som låter litt overdrevent. Vel er den nye «Pivi Pro» infotainmentskjermen hele 48 prosent større enn før med en berøringsflate på hendige 11,4 tommer, men interiørets horisontale og elegante linjer, som brytes av den vertikale skjermen, er ivaretatt.

Og bra er det, for utgangspunktet oppnådde en slags harmoni innvendig da bilen første gang dukket opp på tampen av 2016.

Infotainmentskjermen sitter noe mer «påklistret» nå, men den er i det minste kjapp og grei i bruk. Skjermen har også en lekrere grafisk design du ikke skal ta som noen selvfølge i et Land Rover-produkt, for skjermen foran sjåføren er dessverre mer fiklete. Og rattknappene til å betjene denne skjermen, lystrer ikke alltid til din kommando.

Bare småirriterende, intet mer, parerer en ekte Land Rover-entusiast, men andre luksusbilprodusenter har unektelig bedre kontroll på akkurat dette.

TRANGT: Sjåføren sitter brukbart, men for passasjeren er det mindre komfortabelt når Discovery velges som varebil. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Ikke V6, men noe nytt og bedre

Der Land Rover imidlertid er fullstendig sjef, er på motorfronten. Å si at du har en vellydende, tøff og trekkvillig dieselmotor under panseret, blir for enkelte som å si at hjemmekontoret er utstyrt med en veldig fin telefaks. Dieselteknologien er kanskje mer irrelevant i dag og elbilene er kommet for å bli, vil de fleste si seg enig i, men det betyr ikke at en dieseldrikkende motor som denne er ulovlig eller idiotisk.

Det hele spørs på bruken.

Det er samtidig en fare for at du kommer til å bruke denne bilen ganske mye, 0m du først går til anskaffelse av en, for den nærmest perfekt tunede åttetrinnsautomaten harmonerer uovertruffent med Land Rovers nye sekssylindrede dieselmotor.

Denne gangen er det ikke snakk om noen V6-er, men snarere rekkesekseren på 300 hestekrefter og 650 Nm som vi tidligere har testet i Defender. 0 til 100 går unna på 6,8 sekunder i faceliftede Discovery, mens Defender er omtrent like kjapp med sine 7,0 sekunder.

Hos Discovery, her testet som varebil, er motoren minst like glimrende som i en Defender, men lyden er i litt større grad fraværende. Defender med 300 hestekrefters diesel låter tidvis ganske heftig, mens Discovery med samme motor har innestemme. Det kan henge sammen med at Land Rover Discovery først og fremst er ment å være en luksuriøs familiebil med syv seter.

NESTEN SPARTANSK? Faceliften har fått denne matte overflaten og ny girspak. Det hele føles bedre enn det ser ut på bilder. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Over én million kroner

Kjøreegenskapene med luftfjæring og adaptive dempere er ikke voldsomt sportslige på asfalt, når svingene kommer brått. Kjøreegenskapene er å betrakte som kapable tatt i betraktning hvordan Discovery suser over dårlig vedlikehold grusvei, og hvor lett den får det til å se ut når lavgir velges og terrenget utforskes.

Dessverre er det mindre glimrende hvordan plassen oppleves for de to som sitter foran i den norsk-ombygde varebilutgaven. For sjåføren går det stort sett greit, men for en passasjer av normal størrelse vil det fremstå som litt trangt. Det er ikke godt nok i en bil som starter på 754.950 kroner og runder én million med R-Dynamic-pakken og treliters dieselmotor.

STOR OG TUNG: Med en egenvekt på 2.460 kilo før du og din bagasje har klatret inn, kan det trygt sies at Discovery ikke er noen lett bil. Til gjengjeld er tilhengervekten på 3.500 kilo. Foto: Håkon Sæbø

Som syvseter starter Land Rover Discovery på heftige 1.222.950 kroner, men skal du ha testbilens motor koster den 1.344.950 kroner.

Den gode følelsen som kommer av å sitte høyt og kommanderende, er uansett standardutstyr på en Discovery. Det er en følelse som veier opp for at bilen ikke kan holde følge med en Porsche Cayenne eller Audi Q8 i svingene.

STØRRE SKJERM: Facelift-utgaven av Discovery har fått en oppgradert berøringsskjerm. Foto: Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Konklusjon

Land Rover Discovery er kommet med et vellykket ansiktsløft som ikke bare gir deg tilgang på en av markedets beste dieselmotorer, men også tiltaler med nytt infotainmentsystem og litt friskere utseende.

Likevel er det vanskelig å overse den visuelt mer slående Land Rover Defender som ikke koster særlig mye mer, men som nok fremstår mer interessant og særegen.

Og er du i utgangspunktet interessert i en dieseldrevet varebil til over én million kroner, er det lov å kalle deg litt sær – uten at det er ulovlig eller idiotisk.