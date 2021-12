Lyst på ny bil? Da risikerer du å måtte vente lenge

Etter 11 år som Norges mest solgte personbilmerke, er det klart at Volkswagen blir vippet av tronen i år. På et digitalt møte med pressen like før jul, fortalte importøren at de «låner bort» førsteplassen i år.

I klartekst betyr det at Tesla kjører forbi, mens Volkswagen må nøye seg med å bli nummer to.

Det betyr ikke nødvendigvis at Tesla har solgt flere biler enn Volkswagen. Sannsynligvis har de ikke det. Men forskjellen her er at Tesla har klart å dekke etterspørselen fra kunder bedre enn det Volkswagen har gjort. Mens Tesla har pøst ut biler i høst, har mange Volkswagen-kunder måttet smøre seg med tålmodighet.

Mellom 6 og 12 måneders ventetid

For Volkswagen i Norge handler det meste nå om ID-serien av elektriske biler. Det startet med ID.3 i fjor. I år kom så ID.4 og ID.4 GTX. Og til neste år får vi både ID.5, ID.5 GTX og ID.BUZZ.

På spørsmål om leveringstid, opplyser importøren nå at det er mellom 6 og 12 måneders ventetid på elbilene. De skal levere ut de første eksemplarene av ID.5 til sommeren. Ellers er det andre halvår 2022 som gjelder for de fleste.

Det som lager store problemer for Volkswagen og mange andre bilmerker, er den internasjonale mangelen på såkalte halvledere. Det har skapt forsinkelser og flaskehalser i produksjonen.

ID.5 er foreløpig siste elbil ut fra Volkswagen, her blir det estimert leveringer fra sommeren 2022. Foto: NTB

Hjelper å velge smart

– Vi er opptatt av å prate åpent med kundene om dette og holder tett kontakt med hver enkelt av dem. Etterspørselen etter bilene våre er fantastisk god og vi opplever at kundene har forståelse for at det er leveringstid, sier VW-sjef Harald Edvardsen-Eibak.

Forhandlerne rådgir også kundene rundt valg av utstyr og spesifikasjoner på bilene. Dette kan nemlig påvirke leveringstiden i mange tilfeller.

Volkswagen er for øvrig langt fra de eneste som sliter med ventetid på elbiler. Det samme gjelder konsernbror Skoda og deres Enyaq.

BMWs elektriske SUV iX er blant modellene som har svært lang leveringstid nå.

Moms på elbil?

Tidligere i høst ble det også kjent at enkelte utgaver av BMWs elbiler iX og i4 ikke kan leveres før i 2023. Da begynner man virkelig å stille krav til tålmodighet blant kjøperne. Hos mange merker er det nå leveringstid på alt fra et par måneder – til over ett år.

Ifølge bransje-nettstedet BilNytt.no skal norske importører nå ha en sekssifret ordrebank, altså på biler som er bestilt, men ikke levert ut. Når Volkswagen-importør Møller Mobility Group samtidig går ut med en estimat på 175.000 nyregistrerte biler neste år, betyr nok det også at de tar høyde for at mange av bilene som blir bestilt neste år også vil ha leveringstid, og ikke bli registrert før i 2023.

Her spiller det også inn at det er gode muligheter for at dagens ordning med null moms på elbiler blir avviklet fra 1. januar 2022. Hva som kommer i stedet er fortsatt uklart, men mye tyder på at i alle de store og eksklusive elbilene blir dyrere fra 2023 av. Det kan også gi et rush av kunder som vil sikre seg bil før endringene kommer.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no