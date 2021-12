Denne artikkelen ble først publisert i Finanavisen Motor.



MARBELLA, SPANIA: Kia har spydd ut elbiler i flere år, bare ved å slenge en «e» foran navnet på de tradisjonelle modellene Soul og Niro. De har byttet ut de fossile drivlinjene med elmotorer og satt inn et batteri også, men utgangspunktet var ikke elektrisk.

Det er imidlertid Kia EV6 som er basert på den samme plattformen som søsterselskapet Hyundais Ioniq 5, men der slutter også likheten.

– Vi deler plattform med Hyundai, men vi har ikke sett hva de gjorde med den, hevder Kias designsjef i Europa, Gregory Guillaume.

– Det kan se ut som Ioniq 5 er utviklet fra innsiden og ut, mens EV6 er ment å appellere mer til følelsene. Understellet og styringen er annerledes og EV6 er ment å være sportslig som en sedan, kompakt som en småbil, robust som en SUV og aerodynamisk som en coupé. Det har vi fått til, hevder han.

OMFATTENDE: Kia er ikke premium, men lite plast og mye utstyr i en praktisk og lekker utforming gjør det trivelig ombord. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Moderne

Det er lett å være enig, da utseendet er moderne og annerledes med en rekke tøffe detaljer. Blant annet har de gått bort fra den nylig innarbeidete doble grillen, som var et blindspor.

– Tradisjonelle biler er utviklet i fronten for å skaffe luft til radiatoren. Det trenger vi ikke mer, konstaterer Guillaume.

Han har samtidig lekt seg med de få begrensningene og mange mulighetene som ligger i en ren elbilplattform med mange nye «ingredienser».

– Et flatt gulv, et klimaanlegg som ikke må sitte i dashbordet og store hjul er blant ingrediensene vi nå koker sammen på en helt ny måte – uten grill, legger han til.

En smal front med særegne lykter tar seg uansett bedre ut, og panseret har pukler over hjulbuene for å fremheve dens sportslige karakter. Den skrånende taklinjen over en rolig sideprofil med store hjul gjør det samme, mens sideskjørtet glir over i en lyslinje som går helt opp på det skrå bagasjerommet. En litt kjedelig bakplate med den nye Kia-logoen blir likevel tøff med den spesielle innrammingen.

ROMPA MI: Den store flaten bak med Kia-logo reddes av den spesielle utformingen av baklysene og rammen rundt. Foto: Kia

Prisgunstig

Drivlinjen er tilnærmet lik som i Ioniq 5, noe som gjør bilen meget attraktiv. 229 hestekrefter på bakakselen, litt mindre foran og totalt 325 hester, et 77,4 kWh batteri og opptil 506 kilometers rekkevidde bør holde for de fleste. Ikke minst med tanke på at den går fra 0 til 100 på 5,2 sekunder.

Klarer du deg med et batteri på 58 kWh, bakhjulsdrift, 170 hestekrefter og 8,5 sekunder til 100 kilometer i timen får du 394 kilometers rekkevidde, men uansett en ladeeffekt på hele 240 kW. Her knuser koreanerne de fleste, og kan måle seg med Tesla og Porsche.

Bakhjulsdrift og stort batteri gir 528 kilometers rekkevidde, mens firehjulsdrift og lite batteri betyr 371 kilometers rekkevidde. En startris på 419.000 kroner for bakhjulsdrift og 439.000 med firehjulstrekk gjør dette til den mest prisgunstige elektriske SUV-en på markedet. Sleng på syv års garanti og Kia knuser de fleste konkurrentene igjen.

FORM OG FUNKSJON: Elegante dørhåndtak som går ut når du nærmer deg bilen er en elegant detalj. Foto Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Kjøreglad

Det gjør de delvis også på kjøreegenskaper, da bilen er satt opp med større stabilisatorstag, ekstra ventiler i demperne og gjerne 20-tommers felger. Styringen er ikke bare gjort hard for å fremstå som sporty når bilen ettes i Sport, men den tar deg lettere tilbake til sentrum.

Den effektive kraftfordelingen mellom alle hjulene, som kan velges i Eco, Normal og Sport, samt et tretrinns ESP-system, lar deg samtidig utforske bilen mer enn du strengt tatt bør og tør. Gassresponsen og styringen følger kjøreprogrammene på en forutsigbar måte. Dette gjør at du kan kjøre så aktivt og aggressivt du vil, men samtidig så trygt og kontrollert du ønsker, med en god mestringsfølelse.

Vekten setter visse begrensninger i svingene, men ut av dem klorer hjulene med prioritet på bakakselen seg fast i underlaget og skyter deg ut av svingen raskere enn du egentlig trenger. Det er derfor morsomt å bruke opp strømmen raskt, samtidig som du sitter godt plassert i seter med de fleste innstillinger, bortsett fra lengdejustering av sitteputen.

Enda morsommere blir det neste år når en GT-versjon med 585 hestekrefter og en akselerasjon fra 0 til 100 kilometer i timen på 3,5 sekunder dukker opp til en pris på under 600.000 kroner. Toppfarten på 260 kilometer i timen betyr samtidig at du kan kjøre fra de fleste på Autobahn, men rekkevidden på maksimalt 400 kilometer, betyr da at du må lade relativt ofte.

TØFF: Elegante 20-tommers felger kler bilen godt. Foto: Kia

Funksjonell

Et behagelig multifunksjonsratt lar deg styre en rekke funksjoner i instrumentpanelet og berøringsskjermen som henger sammen i en stor og elegant bue. Stemmestyring vil nok fungere bedre etter at både du og bilen har øvd litt, mens de utallige kjøre- og komfortfunksjonene er intuitive.

Bilen har dessuten regenereringen i fire valgfrie trinn som betjenes enkelt med hendler på rattet. En automatfunksjon benytter i tillegg kameraer og navigasjonen for mest mulig effektiv regenerering og kjøring.

Disse kameraene og en drøss sensorer har i tillegg flere avanserte parkerings-, kjøre- og sikkerhetsfunksjoner vi fikk behørig demonstrert under trygge forhold. Å la bilen parkere mens du går inn i butikken er en fiffig detalj, hvis du tør bruke den.

SPORTSLIG: For å være en såpass stor bil er EV6 ikke spesielt tung, og bilen er satt opp for å være mer sporty enn sin kusine Ioniq 5. Foto: Kia

Velutstyrt

Kia er fortsatt ingen premiumbil, men som GT-Line med semsket og vanlig kunstskinn, polstrede flater og materialer med en særegen utforming, er bilen alt annet enn kjip. Et Meridian stereoanlegg, kjøring i setene, head-up-display, panorama soltak og blindsonekameraer koblet til blinklyset gir også et solid inntrykk.

Baksetepassasjerene lider litt under det skrånende taket, men benplassen er meget god. Bagasjerommet er langt og grunt, mens baksetet deles 60/40 og har luke for ski og andre lange gjenstander. Flere stuerom, inkludert en liten frunk får plass til ladekabler og annet du ikke får plass til på takstativet, som tåler 80 kilo eller hengerfestet som takler 1,6 tonn.

Det du ikke får er en bil folk ikke snur seg etter, en bil som er dyr, lader tregt eller kjører dårlig. «Mange» av de som har bestilt bilen venter ifølge Kia-sjef Irene Solstad gjerne på GT-versjonen og gleder seg til den. Det gjør vi også.