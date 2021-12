Nei – «dagen derpå» bør du ikke stole på Google

Alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler er årsak til nesten halvparten av alle dødsulykkene i trafikken i Norge viser data fra Folkehelseinstituttet.

Dette er altså ulykker som kunne vært unngått, hvis alle hadde fulgt reglene på dette området.

To av ti under 30 år drikker noen ganger alkohol før bilkjøring og beregner når de er under promillegrensen. «Promilletesten» mange stoler på består ofte av et kort nettsøk.

– Legg inn god margin

Blant dem mellom 30 og 40 år er det 17 prosent som sier at det hender de drikker før bilkjøring, mens blant de godt voksne over 40 år er andelen under 10 prosent.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Dette fremgår av en undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Gjensidige. Den viser også at menn er mer tilbøyelige enn kvinner til å drikke alkohol før de setter seg bak rattet.

– Ikke bruk Google til å avgjøre om du er edru eller ikke. Et godt tips kan også være å la bilen stå igjen hjemme om en skal på fest. Drikker du alkohol, bør bilen stå, og legg inn god margin før du skal kjøre bil dagen derpå, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Slik gikk det da sjåføren ble fullere og fullere

Alkohol og bilkjøring hører overhodet ikke sammen. Likevel pusher ganske mange grensene her. Foto: Gjensidige.

Kan koste flere millioner

Kolliderer du når du kjører i alkoholpåvirket tilstand, kan de økonomiske og menneskelige konsekvensene bli store. Ikke bare for dem du eventuelt måtte skade, men også for deg selv.

– Forsikringsselskapene dekker skadene du forårsaker. Men, er årsaken promillekjøring, vil du normalt ikke selv få erstatning og i tillegg kan vi kreve regress. Det vil si at du må betale tilbake det vi har dekket av skader til motpart. Er det alvorlige personskader snakker vi fort flere millioner kroner. I verste fall ender du som gjeldsslave for resten av livet, sier Voll.

Farlig å stole på alkotesteren du kjøper for noen hundrelapper

Eksempler på avkortning hos Gjensidige

På fest

En mann kjørte bilen sin rett inn i en lyktestolpe. Han innrømmet til politiet på stedet at han hadde sovnet bak rattet. Han hadde også vært på fest dagen før og politiet besluttet derfor å ta blodprøve av mannen. I skademeldingen krysset han av på nei på spørsmålet om han hadde kjørt i påvirket tilstand.

Blodprøven viste derimot spor av alkohol og en promille på 1,2. Mannen nektet for å ha bevisst gitt uriktige opplysninger til forsikringsselskapet om at han hadde kjørt påvirket. Dette fordi han følte seg edru da startet kjøreturen. Kunden ble anmeldt for falsk forklaring og ble nektet erstatning.

Skyldte på dårlig hukommelse

En yngre mann meldte om utforkjøring etter at han måtte svinge unna for et rådyr. Politiet mistenkte promille og tipset Gjensidige. Kunden fortalte at han våknet opp i passasjersetet etter ulykken og kunne ikke huske hvem som kjørte bilen. Motstridende opplysninger og bortforklaring hjalp lite. Kunden ble nektet erstatning og anmeldt for promillekjøring.

Artikkelen ble først publiser på Broom.no