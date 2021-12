Fiat Scudo, nå en del av produktporteføljen til Stellantis, gjør utvalget av varebiler enda mer komplett på tvers av merkene. Fiat har allerede den store E-Ducato på markedet og Scudo føyer seg inn i den mindre klassen.

- Vi ser frem til å ta tak i Fiat Scudo når denne bilen igjen er tilbake på markedet. Scudo erstatter Talento, og med en elektrisk drivlinje og samme praktiske funksjoner som den konvensjonelle versjonen, vil vi satse hardt på denne bilen, sier Roy Erik Johnsen, merkesjef for Stellantis varebil hos Bertel O. Steen, i en pressemelding.

To størrelser på batteriet



Kunder kan velge mellom to størrelser på batteriet. For de som har behov for småkjøring, så finnes det en versjon med 50 kWt, og for lengre kjøring et batteri med 75 kWt. Disse batteriene gir henholdsvis 230 kilometer og 330 kilometer rekkevidde målt etter WLTP-metoden for kombinert kjøring.

Fiat Scudo

De nye varebilene fra Stellantis lader svært raskt. På en 100 kW ladestasjon, lader du 80 prosent av 50 kWh-batteriet på 30 minutter, mens det store 75 kWh-batteriet bruker 45 minutter på samme øvelse.

Standard leveres bilen med enfaselader på 7,4 kW, mens kunder som ønsker raskere lading hjemme eller på jobb, kan velge trefase ombordlader på 11 kW.

Motoren yter 136 hestekrefter og har et dreiemoment på 260 newtonmeter. Fiat Scudo blir også levert med dieselmotorer med 100 eller 120 hestekrefter og manuell girkasse, eller med 150 eller 180 hestekrefter med 8-trinns automatgir.

Personbilcomfort bak rattet



Fiat Scudo tilbyr personbilens komfort bak rattet og kommer med et godt utvalg av kjøreassistansesystemer. For eksempel leveres den med teknologi som skiltleser, automatisk bremsing, blindsonevarsling, ryggekamera osv.

Fiat Scudo

Den elektriske modellen vil, på de fleste områder, bli tilsvarende de konvensjonelle variantene. Den vil leveres i tre lengder (4,6 m., 4,95 m. og 5,3 m). Disse har en lastekapasitet på henholdsvis 4,6 m3, 5,3 m3 og 6,1 m3, samt ytterligere 0,5 kubikk ved hjelp av åpningen i skilleveggen. I tillegg vil de elektriske modellene bli levert som chassis med en rekke muligheter for påbygg. Utvendig høyde er satt til 1,90 slik at den går inn i parkeringshus.

Nyttelasten strekker seg til drøye 1.000 kg, avhengig av variant, og tilhengervekten er 1.000 kg (elbil).

Med denne bilen er Fiat tilbake med Scudo etter at bilen forsvant i 2016. Nye Scudo produseres på Stellantisfabrikken i Hordain i Frankrike.