– Steike! Dette var da litt av et følge. Ute på tur?

– Ja, det er en Drive Out. Vi startet i Gol - nå har vi kjørt over Hemsedalsfjellet forbi Sogndal - og neste etappe tar oss over Vikafjellet og videre til Flåm og tilbake til Gol.

– For en tur! Dere får ha god tur. Ser ut som dere har bilene til det ...

Billettøren på ferga mellom Hella og Dragsvik gliser, mens han kikker på de rundt 40 sports- og superbilene som ruller ombord. Her er det mye lekkert å hvile øynene på.

Og mens vi vugger over Sognefjorden – verdens dypeste og lengste, og etter min mening den vakreste fjorden som finnes – tenker jeg litt ekstra over hva vi opplever. Norge på sitt beste! Bak rattet – i selskap med likesinnede.

Hadde det ikke vært for en viss pandemi, er jeg usikker på om jeg hadde gjort akkurat dette.

Berg og dalbane

2021 går mot slutten. Jeg har mye hyggelig å tenke tilbake på:

Broom har endelig startet sin egen podcast, BroomPodden, noe jeg har gledet meg til lenge.

Og selv om reisevirksomheten ble sterkt redusert – har det blitt noen turer utenlands:

Som vanlig har det også blitt tid til masse testbiler hjemme i Norge – og ikke minst et bilbytte for min egen del, også.

Litt mer om det siste kommer lenger nede.

Bilutstilling i Los Angeles er et av de beste minnene fra 2021. Men masken skulle jeg gjerne vært foruten.

Pandemi-preget

Men akkurat som i fjor, kommer jeg til å tenke tilbake på et år som ble sterkt preget av viruset alle snakker om.

Pandemien gir både opp- og nedturer. Jeg var selv i Oslo 25. september. Den natten da alt gjenåpnet etter halvannet år med nedstengning. For en eufori og glede!

Det har blitt MYE av dette i forbindelse med turer og bilutstillinger i 2021. Måtte det komme en bedre og mindre plagsom måte å sjekke corona på i 2022.

Det var feiring til langt utpå morgenen – klemming, dansing, prating med folk du aldri hadde møtt før, gå rundt uten å måtte laste ned QR-koder og registrere deg. Rett og slett en feiring av friheten.

For å sette det i perspektiv: Det var god stemning i hovedstaden da vi snudde kampen og slo Brasil 2-1 i fotball-VM 23. juni 1998, også. Men dette var noe helt annet.

Man kunne nesten kjenne en hel nasjon trekke et lettelsens sukk. Prøvelsen var over. Dugnaden hadde gitt resultater.

Hurra! Skål – og gi meg en til!

Bakrusen

Men etter en heidundrande utskeielse, kommer ofte bakrusen. Når festen er over og det ikke er kake igjen.

Det er en følelse av å rykke tilbake til start – når helseministeren (riktignok en ny, men likevel) forteller at vi må brette opp ermene og gyve løs, enda en gang.

Hestekuren er nemlig den samme som før: Nedstengning, permitteringer, masker, nye forsøk på å få vaksinemotstandere til å fatte hvor fullstendig meningsløst egoistisk det er å si nei – og usikkerhet.

Og vet du hva – det siste er kanskje det verste. 2021 var året da vi som samfunn håpet å friskmelde oss. Sånn ble det ikke. Og vi har ingen garanti for at det skal skje i 2022, heller. Snarere tvert imot.

Lystig? Ikke akkurat. Men fortsett å lese. For det har i alle fall kommet én god ting ut av pandemi-helvete.

Bilens renessanse

I tilfelle du ikke har fått det med deg. Jeg er glad i bil. Kjempeglad i bil! Det er ikke bare hobbyen min – det er jobben min, også.

Derfor har det vært deprimerende å se og høre politikere snakke den ned i flere år. Bilen får nærmest alene skylden for verdens klimaproblemer – og kjeppjages ut av byene.

Jeg vet også at mange barn på skolen blir fortalt at bilen er styggedom, som vi må kvitte oss med.

Men sannheten, folkens, like den eller ei, er følgende: Bilen er det redskapet mange nordmenn er aller mest avhengige av for å få familie-logistikken, jobb, trening, handling, ja, rett og slett hverdagen, til å gå rundt.

Og i pandemien har det blitt langt tydeligere, for mange. Bilen har fått en renessanse – og det er pokker meg på tide!

Bilen, her representert med kanskje den mest imponerende nybilen i 2021. For en makeløs oppfinnelse, folkens!

Står oppreist i stormen

For mens samfunnet mer eller mindre kollapser rundt oss, står bilen som et fristed – og er nok en gang løsningen på mange av utfordringene våre.

I den kan du komme deg til og fra dine gjøremål, uten å risikere å smitte andre eller å bli smittet selv. Og du kan sitte der i ensomt majestet – uten den fordømte maska! At noen faktisk velger å sitte alene i bilen med maske, er en helt annen sak.

Bilen tar deg med på eksotiske reisemål i eget land – når grensene er stengt og flyene står låst og langtidsparkert i hangarene.

Rekk opp hånden dere som for første gang på lenge, eller for første gang noensinne, har vært på bilferie i år. Se der, ja, det er mange! En av dem var Leif Magnus Nøring.

Sommerferien 2021 har gitt store og små en helt ny innsikt i hva Norge har å by på – og befestet hvor ypperlig bilen er til å oppleve det.

Norge er et fantastisk land å kjøre bil i.

Fantastiske veier

Personlig har jeg brukt vår-, sommer- og høst på å kose meg masse bak rattet. Det har vært besøk hos Johannes Einemo i Lærdal, med en minneverdig offroad-tur på humpete fjellveier og ratting av hans Porsche 911 på den fantastiske fjellovergangen til Aurland.

Jeg var med på drive out med Vestfold Customs – med kjøring på flyplassen i Geilo, via Sogndal og Vikafjellet og tilbake til Gol via Flåm.

Transportetappen til nyåpnede Motorcenter Norway på Hauge, sør for Stavanger, tok meg gjennom spektakulære hårnålssvinger i Moi og Dalene i Tokke, jeg har fått kjøre Lysebotn, Haukelifjell, Røldalsfjellet og Gaustadtoppen. Enestående veier, alle sammen!

Og som om ikke dette skulle være nok for å vise hvilken sterk posisjon den utskjelte bilen faktisk har – leverer Norge tidenes bilsalg-år. Aldri har det blitt solgt flere biler.

Ta den, alle dere som tror og mener at bilen må bort.

Bruktbilmarkedet er ikke noe dårligere. Det koker! Vi har mer tid og penger å bruke på bil – og jeg har selv bidratt til det. Tradisjonen tro, er det nok en gang bilskifte på meg.

Elektrisk? Langt ifra. Veldig langt ifra.

Jeg har kjøpt ny bil – brukt, som vanlig. Denne gangen en BMW M4.

Ny bruktbil

Min venn og kollega, Jan Erik Larssen, pleier å si at han er å finne på ett av to steder: Finn.no eller yr.no. Om du bytter ut yr.no med united.no, fotball er altså min andre lidenskap, så er dette riktig for meg, også.