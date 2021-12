- En tommelfingerregel er at når temperaturen synker med 10°C, faller dekktrykket mellom 0,07 til 0,14 bar eller 1 til 2 pund per kvadrattomme (PSI).

Hvis du bor i eller reiser til et sted der det er høy høyde i tillegg, reduseres dekktrykket ytterligere for hver ekstra høydemeter. Derfor er det viktig å jevnlig kontrollere og opprettholde alle fire dekkenes lufttrykk, forteller Knut Knudsen, produktsjef for Continental Dekk Norge, i en pressemelding.

Dekkene trenger mer luft på vinteren



Å sjekke lufttrykket gjøres enkelt på din lokale bensinstasjon, eller hos din lokale dekkforhandler. På vinteren er det ofte anbefalt å fylle i litt mer luft enn hva som står i instruksjonsboka.

- Mange reiser bort i julen, kanskje på hytta eller til annen familie, da pakkes gjerne bilen full med gaver, mat og ski. Da er det viktig at man tar høyde for ekstra lastbelastning når lufttrykket skal sjekkes, sier Knudsen.

Knudsen sier også de med dekktrykkovervåkingssystem (TPMS), også må sjekke lufttrykket.

- Ja, du må jevnlig sjekke lufttrykket. Når temperaturen synker i kaldt vær, kan du merke at TPMS-symbolet lyser oftere enn vanlig - spesielt om morgenen når luften er kald. Dette skyldes mest sannsynlig at temperaturen er lavere tidligere på dagen. Du bør kontrollere lufttrykket minst annenhver uke. Selv om dekkene dine kan se fine ut, kan et dekk ha for lavt trykk før det er synlig! Når du sjekker dekktrykket, kan du også bruke et minutt på å kontrollere tilstanden og mønsterdybden på vinterdekkene samtidig.

Sjekk når dekkene er kalde



Når man skal sjekke lufttrykket er det noen triks man bør huske på.

- Vi anbefaler å sjekke lufttrykket når dekkene er kalde. Husk også å sjekke mønsterdybden, som skal være på minimum tre millimeter på vinterdekkene. Mange kjører kanskje i lave hastigheter til daglig, men skal nå ut på motorveien på juleferie. Da er det viktig at både lufttrykk og mønsterdybde er i orden. Er du usikker, anbefaler vi at du drar innom din lokale dekkforhandler for en sjekk, avslutter Knudsen.