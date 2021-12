- Det kan spare deg for store vedlikeholdsutgifter, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding.

Julaften er en av årets travleste bilvaskedager preget av køer foran både vaskeautomater og selvvaskeanlegg. En del av juleforberedelsene, eller dårlig samvittighet: Endelig får man vasket saltet av bilen før julefreden senker seg.

Men vi er ikke like flinke resten av vinteren. En undersøkelse InFact gjennomførte for NAF i desember 2019 viste at 32 prosent oppgir at de vasker bilen månedlig i vinterhalvåret, mens like mange svarer at de vasker bilen sjeldnere eller aldri.

Det er grunn til å tro at svarene ikke hadde blitt vesentlig annerledes om undersøkelsen hadde blitt gjort i år.

- Få vekk saltsørpa



- Det er viktig å få vekk saltsørpa på bilen, selv om bilen vil se like skitten ut etter et par kjøreturer. Om vinteren må man faktisk vaske oftere enn om sommeren, mener Sødal. - Du trenger ikke være like nøye med vasken hver gang, men sving innom et selvvaskeanlegg å få av den verste skitten og saltet i hvert fall et par ganger i måneden, råder han.

Dette får du igjen for. Saltet gir rust på dårlig vedlikeholdte biler. Mange kjører mye på saltet vei gjennom vinteren, og da er hyppig vask god medisin mot rustangrep.

- I tillegg til karosseriet, er det vel verdt å få spylt bilen under. Understell, hjulbuer og bremseskiver er veldig utsatt for rust, så vær litt ekstra nøye med å spyle av disse områdene, avslutter NAF-rådgiveren.