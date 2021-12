De første «ordentlige» elbilene dukket for alvor opp på det norske markedet for ca 10 år siden. Den gangen skulle «alle» ha bil med dieselmotor. I 2011 var over 70 prosent av alle nyregistrerte biler her i landet utstyrt med dieselmotor. Til sammenligning lå markedsandelen for elbiler på nesten usynlige to prosent.

Men så kom Nissan Leaf for fullt – og så kom ikke minst Tesla. Med elbiler som lignet på «vanlige» biler, og med en lang rekke store fordeler som gjorde elbilkjøpet veldig lukrativt, snudde markedet på hælen. Allerede i 2013 var dieselandelen i Norge sunket til like under 50 prosent – og verre skulle det raskt bli.

I 2016 var dieselandelen sunket videre til knapt 42 prosent, og nå gikk det for alvor utforbakke med den gamle bilkunde-favoritten. I 2019 gikk dieselbilene ut av året med en andel av markedet på 16 prosent – og i år er dieselandelen under 5 prosent på landsbasis.

Borte av seg selv

Fordelene ved å kjøpe og eie dieselbil er stort sett de samme som for ti år siden, men utvalget av aktuelle elbil-modeller med god rekkevidde har eksplodert, og satt enda mer fart på teknologiskiftet. Dermed tyder mye på at vi nå ser begynnelsen på slutten for dieselbilene i Norge.

Så når selges den siste dieselbilen i Norge? Broom har stilt spørsmålet til Bilimportørenes Landsforening (BIL) og to importører med tradisjonelt høyt salg av dieselmodeller.

– Det kan jeg ikke gi deg noe eksakt svar på. Markedsandelen for rene fossilbiler har jo stupt ned til dagens nivå rundt sju prosent for bensin og diesel til sammen. Biler med dieselmotor vil jo bli borte av seg selv etter hvert – og ennå er det fire år til året 2025 er gått. Når andelen allerede er såpass lav, tyder alt på at diesel personbiler i praksis er borte før vi kommer så langt, sier Tore Lillemork, teknisk direktør i BIL til Broom.

Eksosen fra gamle dieselbiler kunne være ille. Foto: Shutterstock / NTB

Ikke mange i 2022

– Allerede innen utgangen av neste år kan vi være veldig nær null i dieselbil-andel, sier han, og understreker at det ikke er snakk om noe forbud.

– Nei, dieselbiler vil det være mulig å kjøpe lenge ennå. Likevel vil en høyere CO2-avgift nå sette enda litt mer fart på utviklingen, så i 2022 blir det neppe solgt mange dieselbiler, fastslår han.

– Ikke på lager

– I dagens usikre situasjon med global halvledermangel, får de bilene som ankommer landet ny eier raskt, noe som betyr at vi i praksis ikke rekker å lagerføre dem. Allerede nå er andelen Mercedes-Benz personbiler med dieselmotor nede på 6 prosent, som er nesten en halvering bare siden 2020. Mercedes-Benz forbereder seg på å bli helelektrisk innen 2030, og vi forventer et volum av fossilbiler på rundt 5 % neste år, sier kommunikasjonskonsulent André Jaskiewicz i Mercedes-Benz Norge hos importøren Bertel O. Steen.

Han legger til:

Majoriteten vil derfor være elektrisk, og modeller med dieselmotor vil i praksis bare kunne leveres på bestilling. Mercedes-Benz vil imidlertid ha biler med dieselmotor tilgjengelig til dem som ønsker dette.

Merceds-Benz har tradisjonelt vært en av de største aktørene på diesel personbiler. Foto: Daimler AG

85 prosent elbiler





– Vi jobber for å nå målet om at alle nye personbiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Enkelte kunder foretrekker fortsatt bensin-, diesel- og hybridbiler, men allerede nå er rundt 85 prosent av nybilsalget vårt fullelektrisk. Med ID.5 også i porteføljen forventer vi at det stiger ytterligere fremover, sier kommunikasjonssjef Lars Joakim Hanssen hos Volkswagen-importøren iMøller Mobility Group.

– Volkswagen-fabrikken i Tyskland har ambisiøse mål for å redusere utslippene, og lansering av kommende modeller er i økende grad tuftet på den fullelektriske plattformen. En nøkkel for å fortsette den viktige utviklingen i vårt marked er å videreføre elbilinsentivene, som legger til rette for at kunder over hele landet kan velge nullutslippsalternativene, sier Hanssen.

Saken ble først publisert hos Broom.no