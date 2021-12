Egil måtte ta pause fra julebordet da denne dukket opp

At det kan skje mye rart og overraskende på julebord er vel for lengst både opplest og vedtatt.

Det fikk da også Egil Kolstad, fra Mo i Rana erfare for litt siden. Da hadde Robert`s Trafikkskole, der han jobber som kjøreskolelærer, julebord på et av byens hoteller.

Mens de satt og hygget seg med noe godt både på tallerken og i glass, fikk han nemlig øye på tre mildt sagt spesielle biler som svingte opp og parkerte ved hotellet.

– Det var jo ganske mørkt så jeg gjenkjente ikke bilene med den gang. Dessuten var de godt kamuflert. Bilinteresserte som vi er, ble vi sittende og diskutere de mystiske bilene under middagen. En ny Porsche Macan var et av alternativene som ble luftet, forteller Egil

Etter en stund kom en gjeng inn i spisesalen, flere av dem hadde på seg klær med Maserati-logo. Dermed var bil-mysteriet løst.

Grecale blir lillebroren til den større Maserati Levante, som allerede er på markedet.

– Ja, da forsto vi at dette var Maserati og den kommende SUV-en Grecale, forklarer Egil.

Som så klart smatt ut en kjapp tur og knipset er par bilder av den spennende SUV-nyheten.

Kan komme som ladbar

– Etter å ha sett nærmere på dem, var det jo noen kjente trekk fra den italienske produsenten. Både lyktedesign og ikke ikke minst fronten er tydelig Maserati. Ellers var bilene såpass kamuflere at det var litt vanskelig å danne seg noe godt inntrykk av dem, forklarer Egil videre.

Grecale vil være et mindre søsken til den store SUV-en Levante, og vil dele både plattform og en del mekanikk med Alfa Romeo Stelvio. De er begge bilmerker under Stellantis-paraplyen.

Ryktene omkring nykommeren er mange. Den vil etter alt å dømme dukke opp som ladbar hybrid, men bensinmodellene vil komme først. Trolig med Maserati sin nyutviklede 3,0-liters V6 med turbo i toppmodellen. Den yter hele 620 hestekrefter. Men bilen vil også bli å få med firesylindrede motorer under panseret.

Ofte når det er snakk om kamuflerte biler er testlaget mildt sagt tilbakeholdne med opplysninger. Ikke sjelden er de direkte avvisende. Slik var det ikke her.

Bilen er godt kamuflert, så det er ikke lett å danne seg noe inntrykk, men den er på størrelse med Porsche Macan, forteller Egil Kolstad jr. Det er også han som har tatt bildet.

Kule og hyggelige karer

– Nei, absolutt ikke. De var imøtekommende og hyggelige. De fortalte at alle tre bilene var kjørt opp hit fra Italia. Denne dagen hadde de kjørt fra Trondheim og hit til Mo i Rana. Målet for turen var Arjeplog i Sverige for blant annet vintertesting på bane der, utdyper den bilinteresserte kjøreskole-læreren.

– De fortalte videre at alle bilene hadde bensinmotor. Både 2,0 turbo på 300 hk og en V6 Twinturbo, sistnevnte visstnok med 550 hk, ifølge testlaget. Utover det kunne de naturlig nok ikke si så mye mer. Jeg oppfattet dem som både kule og trivelige, avslutter Egil.

Om du skulle lure på hvor Grecale-navnet til den nye SUV-en kommer fra, kan vi fortelle at det er hentet fra en Middelhavsvind. Maserati har lange tradisjoner med med å navngi bilene sine etter slike vinder. Det startet allerede i 1963 med Maserati Mistral og fortsatte med modellnavn som Ghibli, Bora, Khamsin og Levante.

Artikkelen er først publisert av broom.no.