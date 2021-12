Testresultatene viser ikke bare at Caddy har blitt betydelig sikrere, men også at den er en del av en gruppe av toppkategoriserte personbiler som leverer spesielt godt i flere krasjtestscenarier.

Nye Caddy fra Volkswagen Nyttekjøretøy oppnår ikke bare én stjerne mer enn forgjengeren. Kravene fra testorganisasjonen Euro NCAP er også ytterligere utvidet og skjerpet gjennom de siste årene.

- Caddy er en bestselger, med mer enn 3 millioner solgte eksemplarer. Den femte generasjonen tildeles for første gang fem stjerner som sikkerhetsvurdering, og er dermed blant de høyest rangerte personbilene i 2021, forteller Håkon Wirak som er direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy, i en pressemelding.

FLERBRUKSBIL: Takket være trådløs signaloverføring, er setebeltevarsling nå på plass også for de fleksible og utakbare setene i Caddy som flerbruksbil.

Setter standarden betydelig høyere



Tross skjerpede testkrav kunne personbilutgaven av Caddy vise klare fremskritt i forhold til forgjengeren. Sammenlignet med andre små flerbruksbiler i A-segmentet, setter den også standarden betydelig høyere for konkurrentene.

Detaljene i vurderingen fra Euro NCAP viser for eksempel at beskyttelsesgraden for voksne passasjerer er 84 %, og 82 % for barn. Sikkerhetssystemene bilen leveres med får også høy score, noe som bidrar til toppklassifiseringen med fem stjerner.

I vurderingen av den passive sikkerheten bidrar nytt utstyr som hodekollisjonsgardiner (uavhengig av om bilen levers med 2, 5 eller 7 seter) og partnerbeskyttelse (kollisjonspute mellom forsetene) til økt beskyttelse ved sidekollisjoner. Dette bidro til å oppfylle de skjerpede kravene fra Euro NCAP.

- En alrounder



Takket være trådløs signaloverføring, er setebeltevarsling nå på plass også for de fleksible og utakbare setene i Caddy som flerbruksbil. Det gir også viktige poeng i Euro NCAP’s vurdering.

- Caddy er en allrounder. Den nye modellen er bygget på den modulære plattformen for tverrstilt motor (MQB), en plattform som også brukes i for eksempel Golf. Dette gir tilgang til mange nye teknologiske løsninger, som nå også er tilgjengelig i Caddy. Teknologien gjør den både mer praktisk, mer effektiv – og sikrere, sier Wirak.

Euro NCAP er en organisasjon satt sammen av europeiske samferdselsmyndigheter, motororganisasjoner, forsikringsselskaper, handelsorganisasjoner og forskningsinstitutt. Alle detaljene om sikkerhetsvurderingen av nye Caddy finnes på deres offisielle nettsider.