Her bor de som oftest «får fingeren» i trafikken

De fleste av oss er svært gode sjåfører, i hvert fall ifølge oss selv. Fire av fem nordmenn gir egne kjøreferdigheter terningkast fem eller seks, mens kun én av 25 nordmenn gir seg selv terningkast en, to eller tre.

– Stort sett oppfører folk seg bra i trafikken, og vi ser en veldig positiv trend i antall dødsulykker på norske veier. Men når fire av fem ruller terningkast fem eller seks på egen kjøreadferd, burde vi helt klart sett færre ulykker og skader.

Det sier Petter Berg, leder for Motor i forsikringsselskapet Storebrand.

Når blodet koker i trafikken, går det ofte en kule varmt. For hvem har ikke opplevd å bli provosert av en medtrafikant? Men ettersom vi sitter adskilt i hver vår bil, er en meningsfull dialog og ytringer ofte vanskelig å få til.

Gir finger`n

Det får noen av oss til å ty til den berømte langfingeren. Den er et internasjonalt kjent tegn på at «mottageren» er en dust.

Men bruken av langfingeren er ikke fordelt jevnt til alle i landet.

Om det skyldes at folk som bor noen steder i landet er dårligere sjåfører enn andre eller om de rett og slett oppfører seg dårligere, skal vi la være usagt. Det kan jo kanskje også skyldes noe kortere lunte hos noen. Som sagt; dette vet vi ikke.

Uansett er det særlig en spesiell geografisk gruppe av befolkningen som oftere enn andre pådrar seg denne fingeren. Nemlig folk fra Vest-Agder.

Ikke alle selvsagt, men én av tre (34 prosent) fra dette fylket forteller at de har «fått fingeren» i trafikken. Mens gjennomsnittet for hele landet viser at kun én av fem (19 prosent) opplever det samme.

Sitter langt inne å innrømme egne feil

En ikke helt fornøyd bilist her også. Fingeren er garantert ikke langt unna.

Norske sjåfører innrømmer at de har en rekke uvaner, men holder kanskje noe igjen.

Drøyt halvparten røper faktisk at de jevnlig kjører litt over fartsgrensen (54 prosent). Tre av fire forteller at de har kjørt på gult lys.

Ellers er det ganske få som vil innrømme dårlig eller uvøren oppførsel i trafikken. Enten er norske sjåfører svært pliktoppfyllende, eller så sitter det litt langt inne å innrømme egne feil. Noen som kjenner seg igjen?

