Stoppet på grensen: – Ikke bare trafikkfarlig. Dette er galskap

Kontrollørene til Statens vegvesen er på plass på grenseovergangene våre. Mye av jobben handler om å kontrollere tunge kjøretøy.

Men de sjekker naturligvis også andre. Og i går gjorde de nok store øyne, da de stoppet en personbil på Ørje.

Den gamle Volkswagen Poloen så tilsynelatende ganske uskyldig ut. Vi snakker 18 år gammel småbil, som det nå begynner å tynnes i rekkene av.

Demonterte bremser

Hjemmelaget "bremsereparasjon", dette er mildt sagt skummelt. Foto: Statens vegvesen.

Bilen hadde finske skilter, men norsk sjåfør. Og da kontrollørene begynte å se nærmere på bilen, ble det snart klart at den ikke skulle få kjøre videre. Her var det nemlig gjort helt uforsvarlige ting.

– Bremsecaliper og bremseklosser på venstre side bak var demontert og fjernet. Bremseslangen var kuttet og det var skrudd inn en skrue i hullet, skriver Vegvesenets folk sin rapport.

– Galskap

Dessuten hadde frontruten flere skader/sprekker som førte til sterkt nedsatt sikt for fører. Bilen var heller ikke EU-godkjent innen fristen.

Politiet var på kontrollplassen, og førerens førerkort ble beslaglagt.

– Dette er ikke bare trafikkfarlig. Det er galskap. Denne bilen burde aldri vært på veien. Jeg har aldri tidligere hørt om – eller sett noe lignende. Og jeg har sett mye rart etter hvert, sier Brooms bilekspert Benny Christensen etter å ha lest rapporten.

– Vil ikke møte langs veien

– Hvorfor er dette så skummelt?

Store skader og sprekker i frontruten var også blant det som ikke var i orden her. Foto: Statens vegvesen.

– Det å koble ut bremser på denne måten er veldig farlig. Man har jo da null bremseeffekt på det ene bakhjulet. Hvis du da må bremse hardt, er det gode muligheter for at bilen vil snurre. Måten dette er blendet på, med en skrue i bremseslangen er også en mildt sagt tvilsom, «reparasjon». Ved høyt bremsetrykk kan skruen løsne og medføre stor lekkasje av bremsevæske. Noe som gjør det hele enda skumlere, sier Benny.

Han legger til:

– At folk tar så lettvint på noe så viktig – det skremmer meg. Dette er ikke en bil du vil møte langs veien. Jeg tror vi skal prise oss lykkelige over at den ikke fikk kjøre inn i Norge.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.