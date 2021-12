Når du ser dette – da bør du være på vakt

Underkjølt regn er skumle saker.

Publisert 10 timer siden

Vinterføre kan være utfordrende, med snø og is og glatte veier. Men aller mest krevende er det med underkjølt regn. Det får vi når regndråper fryser til is med en gang de treffer bakken.

Dette skjer når det er ulike temperaturer i luftlagene og det nærmest bakken er kaldere enn lenger opp. Her i Norge oppstår det oftest i innlandet, men det er slett ikke uvanlig andre steder heller.

For bilistene kan dette komme svært overraskende. Over 40 prosent har opplevd at det de trodde var vann på veien, viste seg å være is.

Det kommer frem i en ny undersøkelse utført av Norstat, for NAF.

Viktig å teste veigrepet

– Mange opplever farlige situasjoner når bakken dekkes av et tynt islag. Underkjølt regn er vanskelig å oppdage og vrient å manøvrere på, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

– Når regndråpene fryser til is med en gang de treffer bakken, blir hele veibanen glatt som en skøytebane. De samme føreforholdene får vi når regn har frosset på bakken over natten, sier Sødal, i en pressemelding.

Når du kjører på glatt og isete føre er det viktig å teste veigrepet, men pass på at det ikke er biler rett bak eller mot deg. Mister du kontrollen eller oppdager en fare for sent - husk å ha begge hendene på rattet, styr og brems alt du kan.

Noe av det skumle med underkjølt regn er at det ikke er lett å se at det faktisk er is på veien. Foto: NTB Scanpix Foto: broom

Dobler bremselengden

– Du skal bremse hardt, og ikke slippe opp selv om du hører det bråker og rister fra ABS-en, rådgir Sødal.

Mange har flere førerstøttesystemer i bilen, og de er der for å hjelpe deg til å få tilbake kontrollen på bilen. Men husk: Er farten for stor, kan ikke elektronikken redde deg.

Kjører du i byhastigheter (30-50 km/t) og øker farten bare 10 km/t vil du omtrent doble bremselengden.

– Få ned farten i tide og mer enn du tror holder. Det øker muligheten for å styre unna og begrenser skaden ved det sammenstøt, avslutter Sødal.

Opplevd farlige situasjoner

Har du noen gang opplevd en farlig situasjon på veien fordi det du trodde var vann på veien viste seg å være blank is?

Ja – 42 prosent

Nei – 50 prosent

Vet ikke – 9 prosent

(Artikkelen er først publisert av Broom)