Biltyver bruker Apple AirTag for å stjele luksusbiler

En Apple AirTag koster rundt 300 kroner, og ble lansert av Apple i april for å hjelpe brukere med å holde styr på eiendeler.

Nå advarer politiet i York-regionen i Ontario, Canada, at sporingsteknologien også brukes til å stjele biler.

Det var New York Post som først omtalte saken.

Slik ser en Apple AirTag ut. Foto: York Regional Police

Plasseres på bilen når den står parkert på offentlig sted

Siden september har York-politiet etterforsket fem hendelser hvor de mistenker at gjerningspersonene har brukt en Apple AirTag i forbindelse med tyveriet.

Politiet tror tyvene plasserer sporingsenhetene på luksusbiler mens de står parkert på offentlig steder som kjøpesentre eller offentlige parkeringsplasser. Air Taggene er relativt små, og derfor vanskelig å få øye på.

En Apple AirTag kan gjemmes godt. Foto: York Regional Police

Når bileierne kjører bilene hjem eller parkerer i mer avsidesliggende strøk, sporer tyvene bilen via Apples AirTag, og reiser dit for å stjele bilen.

Hacker bilens tenning

For å stjele bilene hacker tyvene bilens tenning med et elektronisk verktøy som vanligvis brukes av mekanikere for å stille bilen tilbake til fabrikkinnstillinger.

Politiet råder derfor bileierne nå til å parkere bilene sine i en låst garasje hvis de har, ettersom de fleste bilene har blitt stjålet direkte fra ofrenes innkjørsel.

I tillegg anbefaler de å installere rattlås og overvåkningskamera i innkjørselen.

I løpet av det siste året har York-politiet sett mer enn 2000 biltyverier.