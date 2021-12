Hadde bilen i én uke – så kom sjokk-regningen

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny. Jeg solgte bilen min her om dagen, en BMW 535 xdT, 2011-modell. Den hadde gått 194.000 kilometer. Alle servicer er fulgt opp, med oljeservice hvert år.

Bilen er solgt «som den er», ifølge kontrakt. Bilen ble besiktiget av kjøper, sammen med tre andre, og prøvekjørt. Registerkjede ble nevnt, men alle sammen var enige i at denne modellen er ikke utsatt for havari, slik som en del andre BMW-modeller. Ingen hørte heller noen form for ulyd i motoren under besiktigelsen og prøvekjøring.

Nå vil kjøperen heve kjøpet etter bare en liten uke. Han har fått motorhavari, trolig grunnet registerhavari. Verkstedet antyder 286.000 i reparasjonskostnader. Det er omtrent det samme som kjøpesummen.

Her mener jeg at jeg ikke har noe ansvar, så heving av kjøp er uaktuelt. Jeg kan jo ikke ta igjen en bil som er verdiløs? Hva mener du, Benny ?

Benny svarer:

Oisann, dette er veldig, veldig kjedelig for begge parter. Jeg forstår godt at det ikke frister så mye å ta tilbake det du kaller en verdiløs bil.

På den annen side – det går absolutt an å forstå kjøperen her også. Han kan faktisk risikere å måtte betale denne bilen to ganger. Det er vel heller ikke helt slik det skal være?

Her må man forsøke å legge følelsene litt til side, selv om det kan være vanskelig og se rasjonelt på saken. Nå er jeg bilmekaniker og ikke jurist, så jeg skal ikke påta meg noen dommer-rolle her. Men noen innspill har jeg lyst til å komme med.

Den høye kjøpesummen i denne saken kombinert med høye utbedringskostnader og også opplysningene som ble gitt om utførte servicer og oljeskift, taler etter min mening for at kjøper kan ha rett til å heve kjøpet i dette tilfellet.

Du sier at bilen er "solgt som den er" og at dette står i kontrakten. Det fritar ikke deg som selger for alt ansvar. Når en bil er solgt «som den er», foreligger det en mangel hvis selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om den. ELLER – og nå kommer det noe viktig – hvis bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å forvente etter kjøpesummens størrelse, alder og kilometerstand. Dette er fra kjøpslovens paragraf 19.

Jeg er nok redd det siste kan brukes mot deg som selger her. Igjen bilen var relativt kostbar og utbedringskostnaden er også svært høy.

Mangelsansvaret er langt på vei objektivt, slik at du som selger kan bli ansvarlig, selv om du ikke var klar over forholdene som nå utgjør en mangel.

På den annen side; Det er kjøperen som har bevisbyrden (og må dokumentere) at bilen har en kjøpsrettslig mangel. Videre må feilen tilbakeføres til leveringstidspunktet, noe som kanskje kan være vanskelig og som kan "redde" deg som selger ut av situasjonen.

Det finnes konkrete, liknende tilfeller med registerkjede-havari på BMW hos Forbrukerklageutvalget, men med billigere biler og lenger tid før kjedet havarerte – som ga kjøper rett til å heve kjøpet. Jeg må også få understreke at disse sakene er gjenstand for en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle og at utfallet avhenger av flere forhold.

Det ideelle er om du og kjøper kommer til en enighet. I motsatt fall er neste steg megling hos Forbrukertilsynet. De har erfaring med tilsvarende saker. Hvis saken heller ikke får en løsning der, er Forbrukerklageutvalget siste mulighet. En slik prosess kan ta lang tid og er belastende begge veier.

