Her kommer de første – dette er en knallsuksess i Norge

Hvis vi ser på statistikken, skulle vi kanskje tro at 2021 var et midt-på-treet år, for BMW i Norge. På listen over de 20 mest registrerte modellene så langt i år, er ikke det tyske premium-merket representert i det hele tatt.

Men så handler heller ikke årets suksess mest om registreringer, men om kontrakter. Aldri før har det blitt signert så mange kontrakter på nye BMW-er i Norge som i 2021. De helelektriske nykommerne iX og i4 er de meste solgte modellene, med i4 M50 øverst på den interne pallen.

– Selv om den endelige fasiten foreligger i slutten av desember, kan vi for lengst fastslå at 2021 blir det beste året i BMW Norge sin historie. Majoriteten av disse bilene vil bli levert gjennom 2022, men også inn i 2023. Det gir oss et svært godt utgangspunkt for neste år, men vitner samtidig om at den globale bilindustrien nødvendigvis ikke kan friskmeldes fra pandemiens ringvirkninger med det samme, sier kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, Marius Tegneby.

Forrige uke kom de første eksemplarene av i4 inn på norsk jord – til den norske lanseringen rett før jul.

Tjuvstart i Norge

– Den globale lanseringen av i4 starter først i februar 2022. Norge har, sammen med et fåtall andre markeder, fått muligheten til å tjuvstarte festen mot tampen av 2021. Før julen ringes inn vil et knippe norske kunder sitte bak rattet i sin helt nye BMW i4, sier Tegneby.

15. desember er den elektriske sedanen på plass i utstillingen hos alle norske BMW-forhandlere.

Knapt én måned har gått siden premiere-lakenet var i bruk forrige gang. Da var det el-SUVen iX som ble avduket.

BMW i4 på vei ut til Norske kunder. De aller første får bilene sine før nyttår.

Vi har allerede testet BMW i4 – les hva vi synes her

Prøvekjøring i januar

– For å sikre alle muligheten til en første kikk på i4 før nyttår, vil vi først begynne prøvekjøringsaktiviteter i januar, sier Tegneby.

Helt siden det ble åpnet for bestilling av iX og i4, har de opplevd en svært høy etterspørsel. Spesielt på toppmodellene, iX xDrive50 og i4 M50. Det resulterer i lengre leveringstid enn hva både importøren og kundene hadde håpet på.

Her var det aller første møtet vårt med i4 - og iX

Etterhvert kan du forvente å se mange av disse på norske veier.

Lang leveringstid

– Det er en krevende øvelse å styre det globale produksjonsvolumet med alle ringvirkningene pandemien gir. Det gjør det også vanskelig for våre forhandlere å være konkrete på nøyaktig produksjonstidspunkt for alle bestilte biler fremover, ikke bare iX og i4, sier Tegneby videre.

Full produksjonstakt for i4 planlegges fra medio februar 2022, opp mot den globale lanseringen. Da vil det etter hvert også bli mer forutsigbarhet rundt produksjonstidspunkter.

– Baksiden av medaljen med å være så tidlig ute som vi har vært i Norge, er at ventetiden kan oppleves som ekstra lang for mange av våre kunder. Nå som i4 straks er på plass hos alle våre forhandlere, lenge før en rekke andre land, håper vi det vil gjøre ventetiden litt mer innholdsrik fremover, sier Tegneby avslutningsvis.

Her testes norsk elbil-favoritt – får en viktig nyhet

Tar bilder om alarmen går

«My BMW» har nå også fått funksjonen «Remote Theft Recorder», hvor kunden informeres ved push-varsling dersom bilens alarmsystem er aktivert. Hvis en alarm utløses, tar bilens kameraer bilder av hele miljøet rundt bilen og interiøret. Kunden kan laste ned og se bildematerialet i appen.

Dersom bilen likevel skulle bli stjålet eller skadet, er video- (eksteriørkamera) eller fotobevis (interiørkamera) tilgjengelig. For å kunne benytte denne funksjonen må bilen være utstyrt med «Parking Assistant Plus» og interiørkamera.

NB: Neste år får BMWs elektriske familie med i3, iX3, i4 og iX selskap av to nye søsken: Den kompakte SUV-en iX1 og luksussedanen i7.

Artikkelen er først publisert av broom.no.