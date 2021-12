- Jeg er litt overrasket over det er så tidlig i måneden. Men 3. desember viser seg å være den største kollisjonsdagen i hele desember både i fjor og året før, sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef motor i Frende Forsikring, i en pressemelding.

Kraftig krasj-fall i 2020

Tallene kommer fra Finans Norge. 3. desember 2019 kostet personbilsmellene

mer enn 42 millioner kroner. Samme dato i 2020 kostet de «bare» 24 millioner.

- Det er betydelig lavere kostnader i 2020 enn året før, men 2020 var et år der vi var mindre mobile. Mange kjøpte gaver på nettet eller handlet på tidspunkt da det var mindre trøkk i bykjerner og på kjøpesentre. Likevel var 3. desember den dyreste bulkedagen også i fjor, sier Ytre-Hauge.

Totalt var det over 2700 smeller med personbiler i Norge 3. desember de to siste årene.

Bulkedager i desember



Det betyr ikke at resten av desember er rolig på bulkefronten.

- Det er noen klassiske dager du bør passe ekstra på senere i måneden også. Tradisjonelt sett er den siste helgen før jul alltid fylt med små og store bilsmeller. Jeg prøver å gjøre unna gavehandlingen før juleinnspurten kommer, sier Ytre-Hauge.

I 2021 er den siste helgen før jul datoene 18. og 19. desember. Under er en oversikt over de fem desemberdatoene vi har krasjet mest, og hvor mye disse har kostet, i 2019 og 2020.

3. desember: 2728 smeller, 66,7 millioner kroner

19. desember: 2577 smeller, 54,8 millioner kroner

18. desember: 2566 smeller, 51,6 millioner kroner

10. desember: 2552 smeller, 51,0 millioner kroner

23. desember: 2445 smeller, 46,9 millioner kroner

20. desember: 2202 smeller, 40,8 millioner kroner

Rådyre desember

Generelt er desember en måned med mange bilsmeller. De to siste årene har forsikringsselskapene registrert nesten 60 000 tilfeller i julemåneden. Totalkostnaden for disse er på over 1,2 milliarder kroner.

- Det gir en snittkostnad per ulykke på nesten 21 500 kroner. Det er et veldig høyt tall og julestresset tar nordmenn hvert år, sier han.

Frende sin fagsjef ramser opp de mest hyppige ulykkestypene nå for tiden.

- Noen kjører litt for fort på glatt føre og havner i veikanten, mens andre smeller når de rygger ut fra parkeringsplasser en mørk desember ettermiddag. En tredje klassiker er dårlig tid på vei ut om morgenen. Da er det mange som smeller i søppelspann, mur eller en veikant, sier Ytre-Hauge i Frende.

2 av 3 har stressbulket

En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at 2 av 3 har småbulket bilen sin.

- Dette er svært høye tall. Vi ser at menn krasjer oftere enn kvinner. Blant de som sier de har krasjet flere ganger er det hele ti prosent flere menn enn kvinner, sier Ytre-Hauge.

FAKTA: Her bor det flest småbulkere

Østlandet: 66 prosent

Sørlandet inkludert Telemark og Vestfold: 65 prosent

Oslo: 64 prosent

Midt-Norge: 64 prosent

Nord-Norge: 61 prosent

Vestlandet: 59 prosent

Kilde: Frende Forsikring

TIPS: Slik unngår du desemberbulken

Orienter deg før du setter deg i bilen. Er det noe rundt bilen?

Ta deg tid og stress ned når du setter deg bak rattet.

Husk at du ikke er alene på parkeringsplassen.

Sørg for at du har skrapt rutene i bilen skikkelig for is og snø før du kjører.

Ikke stol blindt på ryggesensorer. De registrerer ikke alt, og spesielt ikke alt som er lavt nede, for eksempel en lav fortauskant.

Snu deg og se ut bakruten istedenfor å kun bruke speilene.

Rygg rolig inn på parkeringsplassen du har sett deg ut. Hvis du rygger inn har du mye bedre oversikt når du skal ut igjen med bilen full av poser.