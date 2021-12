De fleste har behov for transport i julehøytiden. Over halvparten av alle

Nordmenn reiser bort hele eller deler av julen, og nesten en tredjedel besøker venner eller familie i Norge.

Med reiserestriksjoner og reduserte avganger kan bildeling være et fornuftig alternativ til fulle fly og tog.

Juletur uten munnbind



Julen er en populær periode for bildeling. Bilen tar de reisende helt frem dit de skal, fullpakket med venner, familie, julegaver, bagasje og skiutstyr. Dessuten unngår du munnbind og trengsel på flyplasser og togstasjoner. Men selv med flere tusen biler på Norges ledende og landsdekkende bildelingsplattform kan etterspørselen fort bli høyere enn tilbudet i høytiden.

– Når alle skal hjem til jul samtidig blir fly raskt fulle, togavganger utsolgt og biler bestilt tidlig. I fjor opplevde vi et stort trykk rundt jul. Kanskje er det også noen som vegrer seg for å stå tett med andre reisende. Det er derfor lurt å være tidlig ute for de som vil sikre seg bil hjem, sier Even Tangen Heggernes, daglig leder i Getaround Norge, tidligere Nabobil, i en pressemelding.

GOD PLASS, HELT FREM: Skal du hjem til jul kan du booke en bil som tar med både familie, venner, julegaver, bagasje og skiutstyr.

Tips til deg som vil leie bil

Vær tidlig ute for å sikre deg bilen du faktisk trenger i julen

Book en bil med Getaround Connect, da kan du åpne bilen med appen uten å måtte møte utleieren

Følg instruksjonene i appen når du henter bilen

Lever bilen i samme tilstand som ved henting

Gi en anmeldelse av bilen og leieforholdet

Kan tjene tusener på å leie ut i julen

Så langt i 2021 har Nordmenn tjent 80 millioner kroner på å leie ut bilen sin på Getaround, tidligere Nabobil. Om du ikke skal bruke bilen selv denne julen, er det gode muligheter å tjene flere tusen kroner på den.

Tjen penger på bildeling



Finn frem skistativet og rydd bagasjerommet, det gjør bilen mer attraktiv for de som skal hjem til jul. Mens Golf er den mest populære modellen gjennom året, øker etterspørselen etter andre modeller når flere skal sitte på, har med mye bagasje eller det skal kjøres langt på norske vinterveier.

– Har du en bil som står mye stille i desember kan du tjene gode penger på å leie den ut. Hvor mye du kan tjene avhenger av bil og periode. I julen ser vi at stasjonsvogner og litt større biler bookes først. Har du i tillegg skistativ, skiboks eller firehjulstrekk blir den garantert etterspurt. Men også elbiler og mindre biler er populære, sier Heggernes.

ÅPNE MED APP: Med Getaround-appen kan du plukke opp en bil og betale per time, som et alternativ til døgnleie. Det gjør tjenesten mer attraktiv for flere og kortere leieforhold.

Tips til deg som skal leie ut bilen i vinter

Ha på gode vinterdekk. Skriv i annonsen om du har piggdekk.

Sett på skiboks eller skistativ, om du har. Ta bilder og oppdater annonsen.

Fremhev firehjulstrekk og god bagasjeplass

Fyll opp tanken og spylevæske, lad batteriet

Rydd bagasjerommet og ta julevasken

Sjekk at refleksvest og varseltrekant er lett tilgjengelig

Hold utleiekalenderen på Getaround.no oppdatert

Installér “Getaround Connect”, da kan leietaker åpne bilen med appen.