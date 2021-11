Bruktbilene rives bort før de kommer til butikken

I dag skal «alle» ha elbil. I den kategorien er det SUV-modellene som klart dominerer interessen, enten det står Tesla, Volkswagen, Ford, Volvo, BYD eller Audi i grillen.

Eller et av de mange andre merkene som i dag har biler i denne klassen.

Ofte velges det også modeller med svært kraftig motor – 300 hestekrefter eller mer. Prisene starter godt under 400.000 kroner, men for svært mange havner sluttsummen på kontrakten på 600.000 – 700.000, eller mer.

Nesten alle disse elbil-kundene har en bil fra før som de skal kvitte seg med. Tradisjonelt har innbytte til forhandleren vært vanlig, men slik er det ikke nødvendigvis lenger, ved kjøp av elbil.

Det viser svarene Broom har fått fra noen bilforhandlere på Østlandet, der de fleste elbilene omsettes, og i Trondheim der elbil-salget også er friskt.

Dieselbiler går på et blunk

– Vi ser en klar tendens til at flere kunder prøver å selge bilen sin selv, i stedet for å bytte den inn. Det er nok mest rene kjøp, sier Dag Ugstad, salgsleder hos Mazda- og Hyundai-forhandleren Centralgaragen i Drammen.

– Men de som velger innbytte – hva bytter de inn?

– Det handler mye om større fossilbiler, både stasjonsvogner og SUV-er, og gjerne biler med automatgir og firehjulsdrift, sier Ugstad, som legger til at nye Hyundai Ioniq 5 har gitt Centralgaragen mange nye kunder.

– Er det lett å bli kvitt innbyttebilene igjen?

– Ja, spesielt nyere brukte dieselbiler fra 2017 – 2019 går på et blunk – slike biler er ute fra oss igjen på få dager, sier Ugstad.

Flere velger leasing

Hos Birger N. Haug Drammen, som har Hyundai og Nissan på menyen, deler Espen Bagroen erfaringene fra Centralgaragen.

– Vi får inn mye store stasjonsvogner og SUV-modeller, for eksempel biler som Skoda Superb, Nissan X-Trail og Volkswagen Tiguan. Et generelt trekk er at det er ganske høy andel tyske merker. Vi får innbytte på rundt halvparten av elbil-salgene, og ser ellers at andelen som velger leasing er en del høyere enn vi har vært vant til før, sier han.

Mange eldre biler

Ford-forhandleren RøhneSelmer i Oslo har hatt stor suksess med nye Ford Mustang Mach-E, og adm. direktør Kjetil Hagestande har følgende kommentar:

– Uten å ha noen dyp analyse på innbytte, ser vi at innbytteandelen er lavere enn på fossile biler. Dette kan nok ha sammenheng med at kundene har ventet lenge på elbilen, og dermed har hatt god tid til å prøve å selge bilen sin selv.

– Hva slags biler byttes inn?

– Vi har så langt sett en forholdsvis høy andel eldre biler med høy kjørelengde. Stort sett er det fremmedmerker, og en del elbiler. I det siste tilfellet er det alt fra Tesla til rimeligere biler, forteller han.

Ford Mustang Mach-E er en stor salgssuksess for Ford i Norge.

Mange jakter fortsatt diesel

Bertel O. Steen Trøndelag i Trondheim er forhandler av Peugeot, Citroën, Opel og Kia, og også her registrerer daglig leder Lars Wilhelm Hoff at innbyttefrekvensen mot elbil er lavere enn det som har vært vanlig for fossile biler.

– Ja, det er ingen tvil om det. Dette kan ha med flere ting å gjøre, som, for eksempel lang leveringstid for den nye bilen. Da kan det være slik at folk gjerne har solgt den gamle bilen før de får den nye. Dette gjelder kanskje mest for modeller som er tenkt som familiens bil nr. to eller tre, sier han til Broom.

– I tillegg er bruktbilmarkedet veldig godt nå, så det er enkelt å selge kurante biler brukt.

– Hva er det som kommer inn av innbyttebiler?

– Det kan være litt av hvert, men vi har sett flere Audi e-tron blitt byttet inn mot Kia EV6, først og fremst på grunn av lengre rekkevidde.

– Vi hadde gjerne sett at vi fikk inn flere biler i innbytte. Spesielt brukte dieselbiler forsvinner ut like fort som vi får dem inn. Denne biltypen produseres det jo for tiden mindre og mindre av i markedet, men det er fortsatt mange som er på jakt etter slike biler, understreker Hoff.

TeslaModel Y - blir den årets mest solgt bil i Norge? Foto: Tesla

Ønsker flere innbyttebiler

Hos den store Mercedes-Benz forhandleren Motor-Trade i Trondheim kan salgssjef Bjørn Lunde melde om en innbyttefrekvens for tiden på bare 10 prosent.

– Ja, det er merkbart mindre innbytte mot elbiler. Jeg har egentlig ikke noen sikker forklaring på dette, utover at bruktbilmarkedet nå er så sterkt at folk lett får solgt bilene sine selv.

– Hva dominerer av det som kommer i innbytte?

– Åtte av ti biler er Mercedes, og mye er dieselbiler. Rundt 80 prosent av kontraktene vi skriver for tiden, er på elbil, forteller Lunde, som veldig gjerne ønsker seg en høyere andel innbyttebiler.

– Ja, vi hadde nok helst sett en høyere innbytteprosent. Nå jobber vi bare med Mercedes-Benz, og min opplevelse er at vi generelt får noe mindre innbytte enn tilfellet er i rimeligere prisklasser. Hvor lang leveringstiden for den nye bilen er, spiller sikkert også en viktig rolle for mange. Er leveringstiden kort, er innbytte mer aktuelt. Med lang leveringstid er nok sjansen større for at folk prøver å selge selv, slutter Bjørn Lunde.

(Artikkelen er først publisert av Broom)