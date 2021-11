Her er neste generasjon av Ford Ranger

- Ford har tatt i bruk både egen ekspertise og kjennskap til pickup-kundenes ønsker og behov og samarbeidet tett med kunder fra hele verden for å utvikle neste generasjon Ranger til å bli en perfekt pickup – både til jobb så vel som fritidsbruk, skriver bilprodusenten i en pressemelding.

– Ranger har alltid vært en trofast pickup for småbedrifter, flåtekunder, bønder, familier og eventyrere i mer enn 180 land rundt i hele verden. Med nye Ford Ranger får kundene ikke bare en bil de vil elske, men de er også tilkoblet hele tiden - noe som vil hjelpe oss med å utvikle et sterkt og varig forhold til dem. Nye Ford Ranger vil være den mellomstore pickupen som kundene vil ønske å eie og oppleve, sier toppsjefen i Ford Motor Company, Jim Farley.

Foto: Ford

Mer attraktiv pickup for kundene

Nye Ranger vil kunne bestilles i Europa sent i 2022 med kundelevering tidlig i 2023.

Dagens Ford Ranger er Europas klart mest solgte pickup. I perioden januar til september i år ble det solgt hele 45 539 Rangere, med en markedsandel på 39,9%. Det er ny salgsrekord.

– Ranger ble også Norges klart mest solgte pickup i fjor med en markedsandel i Norge på 31%, og den gode salgsutviklingen har fortsatt så langt i år. Den smarteste, mest kapable og brukervennlige nye Ranger vil gi kundene enda mer av egenskapene og designet vi vet at kundene setter pris på, sier adm.dir. Ford Motor Norge Per Gunnar Berg i pressemeldingen.

Pickup-kundene har spilt en nøkkelrolle

Prosjektet med å utvikle neste generasjon Ford Ranger har vært ledet av Fords utviklingssenter i Australia. Det internasjonale teamet av designere og ingeniører har samarbeidet med team rundt i hele verden for både å sørge for at nye Ranger har det aller siste og beste av Fords teknologier, egenskaper og sikkerhet - samtidig som den lever opp til Fords svært tøffe standarder.

– Vårt team hadde ett mål, og det var å sørge for at nye Ford Ranger skulle bil den tøffeste og mest kapable Rangeren vi noensinne har produsert. Den har derfor gått gjennom en av de tøffeste testprogrammene vi noensinne har utviklet – alt for å sørge for at den kommer i kategorien «Built Ford Tough,» sier Graham Pearson, Ranger vehicle program director.

Tilbakemeldinger fra kunder over hele verden har også spilt en nøkkelrolle i utviklingen av nye Ranger. Ford har intervjuet mer enn 5000 personer fordelt over hele verden, og gjennomført en rekke møter med kunder, for å forstå hvordan de bruker sin pickup og hva de ønsker og forventer av nye Ranger.

Foto: Ford

Nytt utseende, nye kvaliteter

Neste generasjon Ford Ranger har fått et dristig og selvsikkert design som samtidig har Fords globale design-DNA.

For første gang tilbyr også Ranger matrix LED-frontlykter. Inni kupeen er det benyttet mykt Premium-materiale og en stor brukervennlig touchskjerm er en fremtredende del av interiøret. Denne er utstyrt med Fords siste SYNC 4 infotainmentsystem.

Under karosseriet er et oppgradert chassis hvor hjulbasen har blitt 50 mm lengre og 50 mm bredere enn på nåværende Ranger. Motorrommet har også blitt gjort større for å få plass til nye drivlinje-teknologier og den nye 3-liters V6-turbodieselmotoren som nye Ranger kommer med.

Foto: Ford

Enda bedre kjøreegenskaper



Neste generasjon Ford Ranger er også utviklet for å ha like gode kjøreegenskaper om den brukes som en vanlig arbeids-pickup eller om den presses til det ytterste i utholdenhetsløp som Dakar Rally.

Forhjulene er flyttet forover med 50 mm for å få en bedre angrepsvinkel og gi bedre kjøreegenskaper i ulendt terreng. Demperne bak er også flyttet for å gi en enda bedre kjøreopplevelse både på veien og på dårligere veiunderlag.

Kundene kan også velge mellom to- og firehjulstrekksystemer - som elektronisk endres etter behov, eller et nytt avansert firehjulstrekksystem som kan låses når kundene har behov for det.

Foto: Ford

Smarte løsninger i førermiljet

Inni kupeen har nye Ranger fått en rekke smarte og tilkoblede løsninger, et heldigitalt instrumentpanel, flere oppbevaringsrom enn noensinne og mer komfort.

Sentralt plassert i bilen er en 10,1 eller 12 tommers touchskjerm med Fords SYNC 4 stemmeaktiverte infotainmentsystem. Nye Ranger kommer også med et FordPass Connect modem som blant annet gjør det mulig å fjernstarte bilen, låse den fra en FordPass-app på mobiltelefonen og se hvor den er parkert.

Valg av kjøremodus har blitt integrert i SYNC 4-skjermen som du lett når med ett trykk. Herfra kan du blant annet velge hvilken kjøremodus du ønsker, overvåke drivlinjen, styrevinkel og bilens stignings- og rullevinkler.

Foto: Ford

Eget lyssystem som lyser opp rundt bilen



Skjermen er også knyttet opp mot et 360 graders kamera som kan være nyttig om du skal parkere eller kjøre i ulendt terreng. Kunder kan også styre Rangerens nye lyssystem, som lyser opp rundt bilen, fra FordPass-appen eller berøringsskjermen inni bilen. Med dette lyset trenger du ikke lenger stå og arbeide i mørket. Det kan også være praktisk i forbindelse med bruk av Rangeren til fritidsaktiviteter.

Ranger-teknologien vil også kunne oppdateres og forbedres løpende gjennom trådløse Power-Up-oppdateringer fremover.

Det er også en rekke praktiske og smarte oppbevaringsrom og løsninger i kupeen. Det er oppbevaring hvor mobiltelefonen lades trådløst, det er et stort rom i midtkonsollen, mer oppbevaringsplass i dørene og under setene.

Foto: Ford

Integrert arbeidsbenk og nytt lastesystem

Et annet eksempel på hvordan kundetilbakemeldinger har påvirket designet og funksjonaliteten på nye Ranger er et praktisk stigtrinn som er integrert rett bak bakhjulene. Dette for at kunden skal slippe å stå på hjulet når de ønsker å få tak i noe som ligger på lasteplanet.

Lasteplanet har også blitt bredere og har nå plass til en full størrelse pall. Det har også blitt utstyrt med et nytt underlag som beskytter bedre mot riper. Flere festekroker for sikring av last er også blant forbedringene.

Ranger kommer også med et nytt lastesystem som gir bedre muligheter til å dele opp lasteplanet i forskjellige soner. Bakluken er lagd for også å kunne fungere som en arbeidsbenk med tvinger for å holde planker og annet materiale på plass når de skal sages.

Foto: Ford

Mer personlig Ranger

Kunder i Europa vil også kunne gjøre deres nye Ranger enda mer personlig. Fra lansering vil det nemlig være mer enn 150 originale tilbehørsløsninger – både for arbeid og fritid. Disse inkluderer også flere løsninger utviklet i samarbeid med ARB 4x4 Accessories.

Den neste generasjon Ford Ranger vil bli produsert på Fords fabrikker i Thailand og i Sør-Afrika fra 2022.