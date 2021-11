Med denne kan campinglivet bli bekymringsfritt

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

Dersom du på noe tidspunkt har måtte slite med en litt gammel telefon, er nok konseptet med strømbank velkjent. Den tunge klossen i lomma blir ofte redningen når måleren går over på rødt og batteriprosenten synker raskere enn kryptovaluta. Foreløpig har ikke noe lignende vært tilgjengelig for elbiler.

Kjølig stemning

Nettverket av ladestasjoner har slått rot og spredd seg utover landet, noe som fører til at rekkeviddeangst etter hvert erstattes av frykten for å måtte fôre hele familien med bensinstasjon-pølser.

Men det finnes fremdeles en del situasjoner hvor mangelen på strøm og nærliggende ladestasjoner kan skape litt kjølig stemning. En aktivitet som reduserer tilgjengelig rekkevidde på en elbil ganske kraftig er å trekke tilhenger eller campingvogn. Og dersom turen går til et avsidesliggende sted er det ikke sikkert en får fylt opp batteriet før hjemturen.

FROKOST I DET FRI: Kjøkkenet foldes ut fra den bakerste delen, og byr på både benkeplass og kokeplater for en frokost i det fri. Foto: Colorado Teardrops Trailer

Spikertelt

Selskapet Colorado Teardrop Campers melder at de vil lansere en kombinert campingvogn og strømbank for elbiler i 2022. Foreløpige tegninger viser et tilhenger-chassis med et batteri på 75 kWh under gulvet på boligdelen.

Selve campingvognen minner om en blanding av kombicamp og spikertelt. Den eggformede enheten har måkevingedører og utbrettbart kjøkken i bakkant, mens den delen som befinner seg under tak veksler mellom sofa og seng.

Dobbel kø

Poenget med konstruksjonen skal altså være at du kan lade opp elbilen ved hjelp av batteriene i campingvogna mens du griller pølser. Ideen virker både smart og litt korttenkt på en gang.

LØSNING OG PROBLEM: Når du trekker campingvogn med elbil øker strømforbruket og rekkevidden synker. Med batterier i buken på vogna skal det være mulig å lade opp igjen før hjemturen, men den ekstra tyngden vil samtidig føre til ytterligere økt forbruk og laverer rekkevidde. Foto: Colorado Teardrops Trailer

Forbruket til elbilen øker kraftig når du hekter på en campingvogn, og særlig når den veier ekstra mye på grunn av det ekstra batteriet. Sånn sett er løsningen en del av problemet. Heldigvis lades ikke batteriet ved å høste energi fra hjulene på vogna, da det ville vært som å kjøre med bremsene på konstant og sørget for enda større energitap. Men du vil måtte beslaglegge to separate ladepunkter for å koble til både vogn og bil, og det spørs om de som venter i ladekø blir særlig imponert av det.

Elbilene er uansett kommet for å bli, og konseptet går medbragt dieselaggregat en høy gang.