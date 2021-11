Snart kommer dette på elbilene også

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

– Med den nye Manufaktur-serien vil kundene få muligheten til å skreddersy sin Mercedes-Benz mer luksuriøs og eksklusiv enn før, sier den norske Mercedes-sjefen, Kjetil Myhre.

Hensikten med denne såkalte Manufaktur-serien er å tilby de ekstra krevende Mercedes-kjøperne noe utenom det vanlige. For en vanlig Mercedes-Benz S-Klasse kan i bli nettopp det: Litt vel lik alle andres S-Klasse, noe man selvfølgelig ikke kan ha noe av.

IKKE EKSTRA REKESALAT: Velges dette spesialinteriøret er det smart å være ekstra ren på labbene. Skinnet fortsetter på dører og andre nedre paneler. Foto: Mercedes-Benz

Derfor åpnes spesialprogrammet, som allerede tilbys på G-Klasse, også for CLS, AMG GT 4-dørs Coupé, S-Klasse med lang akselavstand (stakkars dem med kort akselavstand) og naturlig nok Mercedes-Maybach S-Klasse.

De som allerede er dypt nede i Mercedes' rare sømmer og fargevalg, vet at dette ikke er første gang Mercedes tilbyr spesialtilpassede biler. Den nye Manufaktur-serien vil erstatte Designo-tilvalgene som Mercedes-Benz tidligere leverte.

Metallic og matt lakk

Rare farger du ellers ikke ville fått, er en ganske stor del av Manufaktur-opplegget, virker det som. Fargen Silicon Grey var tilgjengelig på 60-tallets 300 SL, og dukker opp igjen nå. Det samme gjør underfundige 80-tallsfarger du fikk på 123- og 124-bilene.

KUN LANG AKSELAVSTAND: Manufaktur-serien fås blant annet på CLS og S-Klasse, men sistnevnte kun med lang akselavstand, merkelig nok. Foto: Mercedes-Benz

Den mildt sagt iøynefallende S-Klassen på bildene demonstrerer at nye biler kan kle vintage-farger, men matte lakktyper er etter sigende også noe kundene etterspør. Avskrekkende dyrt er det heller ikke, med startpris på ca. 23.000 kroner for spesialfarge i metallic, og rundt 47.000 koner for matt lakk på en S-Klasse.

Diamantmønster

Innvendig er det diamantmønster som gjelder på setene – gjerne i kombinasjon med de valgfrie emblem-pakkene der merkene broderes i gull eller platina. Ratt i tofarget skinn og forøvrig skinn nærmest over alt i interiøret ellers, er en selvfølge. Noen vil sikkert kalle dette i overkant dekadent eller direkte smakløst, men hva så? Hele poenget er å skape sin «egen» Mercedes ulikt det andre har. Prisene på interiørpakkene er ikke helt avklart, men det er antagelig ikke feil å tenke at dette kan koste rundt 60.000 kroner ekstra.

EKSKLUSIVT: Mercedes tilbyr Manufaktur-serien på de mer kostbare bilene. Foto: Mercedes-Benz

Heldigvis for oss nordmenn er det snakk om at Manufaktur-serien ikke skal begrense seg til nevnte modeller. Også de elektriske EQ-bilene, som norske kundene naturlig nok er opptatt av, skal også kunne leveres med Manufaktur-ekstrautstyr etter hvert.

«Manufaktur-serien vil bli utvidet til andre modellserier i de kommende årene. I fremtiden vil utvalgte undermerker som AMG, Maybach og EQ også være tilgjengelig med MANUFAKTUR-lakk og utstyrspakker».