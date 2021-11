Av 14 varebiler som har blitt lansert det siste året ble det Renault Kangoo og Mercedes-Benz Citan som stakk av med seieren under årets varebilkåring Solutrans-messen i Lyon i Frankrike. Det opplyser Renault i en pressemelding.

International Van of the Year 2022, som er navnet på den aktuelle kåringen, utføres av en jury bestående av 24 europeiske journalister.

– Jeg vil takke den europeiske juryen for å ha valgt nye Renault Kangoo varebil som International Van of the Year 2022. Denne prisen betyr mye for Renault og er en stor inspirasjon for alle som jobber for og med Renault, sier visepresident i Renault avdeling for lette kjøretøy, Mark Sutcliffe, i pressemeldingen.

Renault Kangoo lanseres i Norge våren 2022.