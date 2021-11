Ny ordning kan gi elbilkjøperne inntil 150.000 kroner i støtte

Null moms og heller ingen avgifter har vært helt avgjørende for det høye elbilsalget i Norge de siste årene. Ved å gjøre elbilene så gunstige å kjøpe sammenlignet med biler som har bensin- og diesemotor, har det elektriske skiftet gått på rekordtid.

Samtidig er det ingen hemmelighet at momsfritaket ikke vil vare evig. Det har blitt spekulert rundt innfasing av moms i flere år allerede.

Flere politiske partier har blant annet tatt til orde for å innføre moms på modeller som koster over 600.000 kroner.

Dårlig tid

I den såkalte Hurdalsplattformen gikk Arbeiderpartiet og Senterpartiet inn for denne løsningen. Men det ble snart klart at de hadde dårlig tid. Det er ikke gjort over natten å få til slike endringer i avgiftssystemet. Samtidig er Norge avhengig av dispensasjon fra EFTAs overvåkningsorgan ESA for å kunne gjøre det. ESA har allerede sagt ja til null moms på elbiler i Norge ut 2022. Innføring av moms på dyrere elbiler, ville kreve ny behandling.

Da Støre-regjeringen la frem sine forslag til endringer av statsbudsjettet tidligere i høst, var det uten moms for elbilene. Det betyr at kjøpefesten kan fortsette også i 2022. Så er det store spørsmålet hva som skjer fra 2023.

Mitsubishi i-MiEV var bilen som for alvor satte fart på elbilsalget i Norge. Nå har vi ti år bak oss med stadig høyere salg.

Kontantstøtte

Sjefredaktør Atle Falch Tuverud i BilNytt.no tror på full moms og kontantstøtte på elbiler fra 2023.Foto: BilNytt.no

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i det velinformerte bransjenettstedet BilNytt.no. Han mener veldig mye tyder på at det blir innført moms på elbilene fra 2023. Og at det samtidig kommer en ordning med kontantstøtte for de som kjøper elektrisk bil.

– Løsningen kan være å innføre full moms på alle elbiler allerede fra 1. januar 2023, og samtidig innføre en kontantstøtte til elbil-kjøpere som tilsvarer momsbeløpet på bilpriser opp til kr 600.000. Det vil si en kontantstøtte på inntil 150.000 kroner, sier Falch Tuverud.

Ifølge BilNytt.no er ikke Finansdepartementet noen tilhenger av unntak i moms-systemet. En løsning med differensiering på moms etter bilpris, eller gradvis innføring av moms, blir ikke sett på som hensiktsmessig.

Tesla Model Y er blant elbilene som nå selger aller best i Norge. Med dagens priser, vil den ikke bli særlig rammet av et nytt avgiftssystem.

Gunstig opp til 600.000,-

– Ved å innføre 25 prosent moms på elbilene, slipper Norge å søke ESA om nytt momsfritak. På denne måten vil også det norske markedet harmoniseres mer med resten av Europa. Her kan vi bruke Tyskland som ett eksempel. Der er elbiler momsbelagt som alle andre biler, men det gis kontantstøtte på 90.000 kroner ved kjøp av elbil til under 400.000 kroner, forteller Falch Tuverud.

Med løsningen han skisserer, vil elbilkjøperne altså komme likt ut på biler opp til 600.000 kroner. Deretter blir det dyrere.

Lyst på Porsche Taycan? Da kan det nok være smart å slå til før kalenderen viser 2023. Dette er nemlig en av de dyreste elbilene på markedet.

Skyhøy interesse for de dyreste bilene

Dette vil etter alt å dømme gjøre 2022 til et svært travelt år for alle som selger elbiler i Norge. Allerede nå er etterspørselen større enn tilbudet. Tusenvis av nordmenn har bestilt biler som ikke kan leveres ut før til neste år. Her er også Norge rammet av den internasjonale mangelen på halvledere.

Ikke minst er det grunn til å vente skyhøy interesse for de dyreste elbilene neste år, biler som Porsche Taycan, Mercedes EQS og de mer kostbare utgavene av biler som Audi e-tron, Mercedes EQC og Jaguar I-Pace. Her vil det også komme nye modeller, som kanskje akkurat rekker å bli levert ut til kunder i løpet av 2022.

