EU-regel lager problemer for mange norske bilister

Godt lys på bilen er alltid viktig – ikke minst nå på høsten når kjøreforholdene i mange tilfeller kan være vanskelige.

Det er mørkt på morgen og kveld, veiene kan være regnvåte og glatte og lav sol er også en utfordring for mange.

De fleste nyere biler har fått stadig bedre lys de siste årene. Her har utviklingen gått fort, samtidig som rimelige biler også har fått tilgang til teknologi som tidligere var forbeholdt de dyreste bilene.

Men dessverre er det også mange som bruker lysene feil, og kan skape farlige situasjoner for seg selv og andre som ferdes ute i trafikken:

– Vi ser altfor mange som kjører uten baklys i en tunnel, kjører rundt med parklys og tåkelys på om kvelden eller har glemt å skru på lyset i det hele tatt, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

EU-regel om lys

Har du auto-funksjon på lysbryteren i bilen, er saken ganske enkel. Da er det bare å huske å bruke denne.

I Norge er det påbudt å bruke kjørelys, dette kan enten være nærlys eller et LED-pyntelys. Men – påbudet gjelder bare frontlysene. Siden februar 2011 har et EU-direktiv for lysbruk på bil vært gjeldende i Norge. Det innebærer at bare kjørelysene foran slås på automatisk når du starter bilen.

Baklyset trenger ikke være tent i dagslys. Bakgrunnen for EU-regelen er miljøgevinsten av lavere strøm- og drivstofforbruk. Bremselysene blir også tydeligere.

Baklyset må imidlertid være tent i mørket, som i tunneler og på kvelden.

Må huske å skru på

Utfordringen her er at du må huske å slå på lysene i slike tilfeller, hvis du da ikke har valgt å stille bryteren på «Auto». Da er kjørelysene tent på dagtid, mens baklysene kun skrur seg på i mørket og når du kjører inn i tuneller. Det skjer automatisk.

– Biler produsert etter 2012 skal ha en Auto-innstilling for lysene. Har ikke bilen din en Auto-funksjon, må du rett og slett huske å skru på lysene før du begynner å kjøre, sier Sødal, i en pressemelding.

Dette kan for eksempel gjelde biler som er bruktimportert eller som av en eller annen grunn har har annet oppsett på lysene.

NAF minner om at sjåføren alltid må følge med på vær og føre, og vurdere om de må bruke andre innstillinger underveis.

Automatikken kan slite i snøvær, da er det ekstra viktig å ha fokus på lysene. Foto: NTB.

– Spesielt i skumring, på gråværsdager og i snøvær sliter automatikken. Da er det lurt å skru på lysene manuelt sånn at andre ser deg, avslutter Sødal.

Utrykningspolitiet (UP) understreker også at det er svært viktig at bilistene er oppmerksomme på lysbruken. Politioverbetjent Ole Høiby har tidligere uttalt dette til Broom:

– I Norge er vi blitt vant til at lysene kommer på samtidig med tenningen. Etter hvert som flere bytter til ny bil, vil vi se flere biler med avslåtte baklys i mørket fordi sjåføren ikke er klar over at han eller hun må passe på selv. Her i landet kan vi ha dårlig sikt midt på dagen. Med automatiske kjørelys både foran og bak på alle biler, hadde vi i hvert fall eliminert ett av faremomentene for påkjørsel bakfra.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.