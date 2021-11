Har vakt enorm oppsikt – nå kan bilene være på vei til Norge

Coronapandemien har stoppet en rekke av verdens bilutstillinger. Men nå begynner det å bli mer normale tilstander flere steder.

Onsdag 16. november åpner Los Angeles Autoshow dørene for biljournalister fra hele verden. Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er en av svært få representanter fra Norge der.

Flere hundre tusen besøkende er ventet å komme inn når det åpnes for publikum fra fredag.

Inne på området vil de kunne se nærmere på over 1.000 biler, det er store show og lagt opp til kjøring både inne i hallene og ute.

– Dette gleder jeg meg skikkelig til. Jeg var der for to år siden. Og det er noe eget med å være på amerikansk bilmesse, sammenlignet med de andre. Det er rett og slett akkurat sånn som alle klisjeene om USA vil ha det til: Alt er stort og overdådig. Det gjelder ikke minst bilene, forteller Møller Johnsen.

Store endringer på to år

Årets utstilling markerer på mange måter en ny æra. Det har skjedd utrolig mye på de to årene som har gått siden sist. Forrige gang var det mange biler med diesel- og bensinmotorer. Men siden da har amerikanerne i langt større grad åpnet opp for elbiler.

– Hva er forklaringen på det, tror du?

– Det er sammensatt. Det handler om å følge med i tiden, om politiske endringer og ikke minst om at en rekke produsenter står klare med pickuper som går på strøm. Dette er jo selve ryggraden i amerikansk bilkultur, forteller Broom-Vegard.

Les også: Hva gjør brukt drømme-SUV med familieøkonomien?

Vi skal se nærmere på Fords elektriske pickup, F-150 Lightning, under bilutstillingen i Los Angeles.

– Kan snu mange skeptikere

Et eksempel på dette er Fords pickup F-150. Verdens mest solgte bil. Amerikanerne elsker den. Og nå blir også den elektrisk – med det passende etternavnet Lightning, selvsagt.

– Jeg vet at mange er spente på om vi kan få denne til Norge. Det hadde vært utrolig kult! Her snakker vi en bil som nok kunne snudd mange elbil-skeptikere. Men så er det dette med vekt og hvilket førerkort man må ha for å kjøre den. Ford i Norge vil ikke si noe bastant den ene eller andre veien – ut over å slå fast at det ikke er noen konkrete planer for import, foreløpig.

Les også: Dette kan bli den nye Tesla

Stor interesse i Norge

Et annet merke som kommer med elektrisk pickup, er amerikanske Rivian. De har forresten både pickup og SUV – basert på samme plattform. Også dette merket har fått mye oppmerksomhet. Det er til og med en egen Facebook-gruppe i Norge med nærmere 5.000 medlemmer.

– Jeg fikk vite tidligere i år at det faktisk er konkrete planer om etablering av en forhandler utenfor Drammen. De har også bekreftet ved flere anledninger at de kommer til Norge. I utgangspunktet var planen å åpne i april 2022. Men det har vært stille en stund nå. Jeg håper å kunne få litt mer informasjon om Norges-planene når jeg er på plass på messa, sier Møller Johnsen.

Les mer om Rivians Norge-satsning her

Tesla har gått opp løypa – nå skjer det mye på elbilfronten i USA.

– Beste vi har kjørt

Det amerikanske nettstedet Electrec er blant de første i verden som har fått testet Rivians el-pickup. De er ganske enkelt mektig imponert – og konkluderer med at det er den beste pickup-en de har kjørt. Blant annet peker de på svært gode seter, ekstreme offroad-egenskaper og voldsomme ytelser.

Electrec kjørte toppmodellen med 800 hestekrefter og 900 Nm – og rekkevidde på drøyt 500 kilometer.

– Klarer man å elektrifisere dette markedet, vil det selvsagt gjøre mye for elbilsalget i USA, mener Broom-Vegard.

Her kan du se video fra vårt møte med Rivian i Los Angeles

– Mange spennende nyheter

Nå gleder han seg til å komme seg innenfor dørene.

– Det er mange spennende nyheter på gang. Porsche har jo et par biler de ikke vil si så mye om, enda. Men som vi kommer til å være tett på, framover. Kia og Hyundai skal også vise spennende nyheter, særlig sett med norske øyne. Også er det alltid mye rare greier her.

Vi skal selvsagt følge LA Autoshow tett her på Broom.

Artikkelen er først publisert av broom.no.