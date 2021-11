Rederbil dukker opp på auksjon – norske interesser med store planer

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

Det mørke bildet av en sortlakkert 1950-talls Bentley i en bok om Anders Jahre vakte vår interesse og nysgjerrighet for flere år siden. Selv med gode kontakter i det svenske Rolls-Royce- og Bentley-miljøet hadde vi ikke kommet nærmere å løse «mysteriet» med Jahres Bentley. Det eneste vi hadde fått vite var at bilen med svensk registreringsnummer M40532 var en 1951 Bentley Mk VI Park Ward Coupé.

Så i oktober dukket det opp et nyhetsbrev fra en av de virkelig store klassikerpusherne i USA, Hyman Ltd, hvor en av bilene virket kjent. Og med bilde av et KNA-merke i fronten og et dypdykk i bilens historie var saken klar: Dette er Anders Jahres 70 år gamle Bentley, restaurert og i perfekt forfatning. Og den er til salgs!

Sandefjords store sønn

BILEIEREN: Skipsreder Anders Jahre brukte bilen på sitt slott i Skåne. Foto: NTB

Neste år er det 100 år siden Anders Jahre grunnla Anders Jahres Rederi, 31 år gammel. Seks år senere dannet han det første Kosmos-selskapet, og i de par årene som fulgte ble seks hvalfangstselskaper stiftet på hans initiativ, samt Jahres Kjemiske Fabrikker og Sandar Fabrikker.

Kiel-fergen fra Oslo var også en av de mange virksomhetene til den etter hvert globale shippingmagnaten som kunne regne AP Møller og Aristotles Onassis som sine venner. Jahre hadde tidlig stor virksomhet i Sverige med base både i Stockholm og Göteborg, samt at han hadde kjøpt Ousbyholm Slott i Skåne i 1939, så han hadde nok behov for en bil stasjonert i Sverige også.

Både i 1940 og i 1952 kjøpte han, som de fleste norske skipsredere, Cadillac hos Sørensen & Balchen i Oslo. Men til sitt slott i Sverige så han til England for en litt sportsligere luksus. Nærmere bestemt til Bentley.

Milepel

Da Bentley Mark VI ble lansert i 1947 markerte det en viktig milepel for Bentley Motors og morselskapet Rolls-Royce. Det var deres første nye modell siden krigen hadde stoppet all sivil produksjon syv år tidligere.

Det var også den første modellen fra fabrikken i Crewe, en fabrikk som ble bygd for å produsere flymotorer under krigen. Nå ble de omskolert til bilproduksjon på en modell som var utviklet fra bunnen.

Og for første gang kunne kundene bestille en komplett Bentley med karosseri ferdigbygd på fabrikken og ikke hos en separat karosserimaker. Noe som ga muligheter for langt lavere priser, kortere leveringstider og høyere produksjon enn på noen tidligere Bentley-modell.

Showbil ment for USA

I løpet av årene frem til 1952 ble det produsert totalt 5.208 eksemplarer av Mark VI, og kresne kunder hadde fortsatt mulighet til å bestille spesielle karosserier fra sin favorittbygger. Totalt 999 av chassisene gikk til firmaer som James Young, Park Ward, Freestone & Webb og H.J. Mulliner for spesialbygg. De hadde alle lange tradisjoner med bygging av karosserier for Rolls-Royce og Bentley.

Da den store bilutstillingen på Earls Court i London åpnet dørene i oktober 1950 fikk publikum blant annet se denne lysegrønne Bentley Mark VI med et todørs coupé-karosseri fra Rolls-Royce-eide Park Ward & Co Coachbuilders.

Bilen var blitt bygd til utstillingen uten noen kundeordre, og den skulle etter planen sendes videre til Los Angeles International Auto Show i november samme år. Nå ble den utstillingen innstilt, og da havnet eksemplaret med chassisnummer B6LHR i limbo i England, som en bil med venstreratt ment for eksport.

Foto: Hyman

Lite brukt

Den svenske generalagenten AB Wiklunds i Stockholm fikk nyss om bilen, og den ble bestilt til Anders Jahre via hans firma Rederi AB Gotland med levering i Malmø. Bilen var opprinnelig lyse grønn på utstillingen i London, men Jahre ville heller ha den sort, så den ble sannsynligvis omlakkert før levering eller tidlig etter levering.

Jahre hadde bilen bare i et par års tid, før den ble solgt videre til en annen svensk industrieier. Han beholdt den til gjengjeld de neste 34 årene, til 1987 da den gikk videre til kona. Fortsatt uten å bli særlig brukt, så den gikk under radaren for svenske Bentley-entusiaster da den ble solgt til England.

I 2003 ble den tatt inn i verkstedet til merkeeksperten Vantage Motorworks i Miami, Florida. Da hadde den gått bare 12.000 kilometer og var i meget god originalstand, bortsett fra at den hadde blitt lakkert om en gang i tiden. Den fikk en skikkelig gjennomgang hvor så mye som mulig ble bevart, men tilbakeført til sin opprinnelige lyse grønne lakk og skinninteriør, samt rikelig med forseggjort treverk i dashbord og vindusrammer.

Den debuterte på Amelia Island Concours d’Elegance i 2005 etter restaureringen. Etter den tid har den heller ikke blitt mye brukt, men godt vedlikeholdt.

Nå er den som nevnt til salgs hos Hyman Ltd i St. Louis, Missouri for 179.500 dollar, kanskje med et lite prutningsmonn hvis du sier du er fra Norge og ønsker at bilen skal «hjem».

Foto: Hyman

Vil kjøpe

I Sandefjord er Anders Jahres spektakulære villa, Midtåsen, omgjort til hotell. Redervillaen er blitt et yndet sted, og hotelldirektør Morten Christensen, kan fortelle at bryllupskalenderen er fullbooket ut 2023.

Når vi forteller han om bilen som er til salgs i USA blir han svært ivrig.

– Det er høyaktuelt for oss å kjøpe den bilen. Denne bilen og andre gjenstander fra Anders Jahre er interessante fordi vi prøver å bygge opp et konsept der historien og helheten er viktig. Det hadde vært fantastisk å kunne hente gjester med denne bilen, sier Christensen.

På Midtåsen har man muligheten vil å leve som skipsreder, og et besøk der gir et innblikk i hvordan tilværelsen var for Sandefjords store reder. Totalopplevelsen gjør at Christensen er interessert i plassere flere av Jahres gamle biler på stedet.

– Vi er også i dialog med andre bileiere for å hente to av Jahres biler til Midtåsen, sier Christensen.

VIL KJØPE: Hotelldirektør Morten Christensen i Unike Hoteller vil kjøpe Jahres gamle bil. Foto: Anders Horntvedt

Mer «norsk»

Og hvis du først tar turen inn hos Hyman kan du jo ta en liten titt på ytterligere en Bentley han har for salg. Også den med norsk tilknytning.

Blant salgsobjektene der finner du nemlig også en 1961 Bentley S2 Continental Park Ward Drophead Coupé. En uhyre elegant bilmodell som ble designet av nordmannen Vilhelm Koren. Denne er en av kun 65 venstrerattede eksemplarer som ble produsert og har en kledelig gråfarge med brunt interiør. Prisen på 299.500 dollar viser hvor ettertraktet denne modellen har blitt de seneste årene.

Begge ultimate julegaver til den norske Bentley-entusiast.