Her er det nye råskinnet på plass i Norge

Elektriske Mustang Mach-E har gitt Ford en skikkelig opptur her hjemme. Etter årets ti første måneder, var det registrert 5.350 eksemplarer av bilen på norske skilter, det gir den en femteplass på registreringsstatistikken.

Mach-E har også sørget for at Ford igjen er på topp 10 merkemessig. Salget er opp 182 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Nå kommer også en utgave mange norske kunder har ventet lenge på. De første eksemplarene av toppmodellen Mach-E GT har nemlig kommet til landet.

Mach-E er i utgangspunktet ingen sinke. Men her har Ford dratt på skikkelig. GT har 487 hestekrefter. Den har et dreiemoment på 860 Nm og den gjør 0-100 km/t på 3,7 sekunder.

Tilsvarende tall for Mach-E AWD Long Range er 351 hk, 580 Nm og 5,1 sekunder.

Med denne fargen legger du virkelig merke til bilen. For mange av kjøperne er nok det også et viktig poeng. GT skal skille seg ut!

Kort ekstrautstyr-liste

Bånn gass i denne bilen er rett og slett tilnærmet brutalt. Den skyter fart og som vanlig for elbiler: Kreftene kommer momentant. Her kan du ha veldig mye moro, den store utfordringen er å holde seg i skinnet. Skal du virkelig få ut det som bor i bilen, bør du ta den med på bane, eventuelt reise til Tyskland og la den få strekke ut på Autobahn.

Kreftene går litt ut over det offisielle rekkeviddetallet. Det ligger for denne utgaven på 500 kilometer. Toppfarten er økt fra 180 til 200 km/t. 4x4 er standard.

Prisen? 650.000 kroner. Og her gjør Ford det veldig enkelt for kundene. Alt utstyr er inkludert, det eneste du kan velge ekstra er panoramatak.

Importøren går ikke ut med konkrete tall for salget av GT, men bekrefter at responsen har vært svært god.

GT-logoen er på plass i hekken Skal vi tippe ganske mange eiere også vil foliere på et par striper?

Bytter til GT

– Nøyaktig antall eller fordelingsprosent ønsker vi ikke gå inn på. Men vi har tegnet svært mange kontrakter. Med Mustang Mach-E GT får du en helt rå, helelektrisk SUV med akselerasjon som en supersportsbil, samtidig som du har god plass til fem personer og bagasje. Salgstallene bekrefter at dette er en bil mange nordmenn har ventet på, sier Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør hos den norske importøren.

Anne Sønsteby er informasjonsdirektør for Ford i Norge.

– Vet dere hvem som velger GT-versjonen, skiller de seg fra de øvrige kundene?



– Det er veldig mange av de samme kundene som velger Mustang Mach-E i dag, da prisforskjellen mellom disse, relativt sett, ikke er veldig stor. Vi ser også at flere av dagens kunder allerede velger å bytte til en Mach-E GT. Rett og slett bilglade kunder som liker å ha noe annet enn det alle andre har, sier Sønsteby.

Les også: «Megabox» - se hva de har funnet på her

Litt smådetaljer er endret i interiøret, men her har Ford vært ganske forsiktige.

Får bil snart

Hun bekrefter også at Mustang Mach-E har gitt Ford mange nye kjøpere:

– Vi synes det er veldig moro å oppleve at mange som tidligere ikke har kjørt Ford nå strømmer til våre forhandlere, både for å kjøpe Mustang Mach-E og Mustang Mach-E GT. I tillegg ser vi at mange av våre gode Ford-kunder gjennom mange år nå kjøper den populære elbilen – og også GT-versjonen, sier Anne Sønsteby.

Det er altså noen eksemplarer i Norge nå, og snart kan du begynne å se etter GT-utgaven på veiene:

– De aller første kundebilene blir levert i disse dager, volumleveringene vil starte i 2022, sier Anne Sønsteby.

Det ruller allerede over 5.000 eksemplarer av Mustang Mach-E på norske veier, bilen har gitt Ford en skikkelig opptur her hjemme.

Helt utemmet

I tillegg til å gi bilen mer krefter, har Ford-ingeniørene også jobbet med kjøreegenskapene. Bilen har Magneride aktive dempere. Den er også senket 1,7 centimeter og har nå 13 centimeter bakkeklaring. Brembo-bremser med røde calipere er på plass.

«Helt utemmet» er kjøremoduset når du virkelig skal hente ut det som bor i bilen. Her balanseres fordelingen av strøm og skal sørge for at du får kontinuerlig maksimal ytelse over en lengre periode, for eksempel ved banekjøring. Ford har forresten også kommet opp med kunstig motorlyd for de som måtte ønske det. Da høres det ut som det er en V8-er under panseret, ikke en elmotor...

Utvendig har GT-modellen fått litt ekstra pynt, uten at det på noen måte er utagerende. Tak og speil er sortlakkert. Bilen har fått ny GT-«grill» og større frontsplitter. Bak er det en stor GT-logo mellom lyktene. 20-tommers hjul er standard.

Setene på Mustang Mach-E er litt elsk-eller-hat hos en del av eierne. GT-utgaven har sportsseter med bedre sidestøtte.

Nye sportsseter

Innvendig blir du møtt av nye sportsseter som er en klar opptur sammenlignet med setene i de «vanlige» utgavene. Disse gir bedre sidestøtte til ryggen og kjennes også fastere i selve sitteputen, selv om denne fortsatt er litt flat. Setene har åtteveis elektrisk justering, med minne i førersetet.

Ellers er det litt GT-pynt og flere semskede detaljer. Lydanlegg fra B&O er standard.

Ut over dette er plass og praktiske løsninger identiske. Bagasjerommet tar 402 liter, i tillegg er det 100 liter frunk foran. Maks tilhengervekt er på 750 kilo og taklast kan du ikke ha. Ford har til gjengjeld fått laget en skiluke, som muliggjør at du kan ha for eksempel ski inne i bilen, i stedet for på taket.

30 uker estimeres nå som lengste leveringstid på Mach-E GT. Da snakker vi altså tidlig sommer neste år.

30 ukers leveringstid

De første kundene har altså bestilt bilene sine for en god stund siden. De som nå får lyst på en Mustang Mach-E GT, må smøre seg med litt tålmodighet.

– Etterspørselen overstiger langt det vi har tilgjengelig av biler på kort sikt, og vi estimerer 30 uker som lengste leveringstid på biler som bestilles mot fabrikkproduksjon – dette gjelder i hovedsak GT i øyeblikket, sier Anne Sønsteby i Ford.

Lurer du på noe om Mustang Mach-E? Her får du svar.

Artikkelen er først publisert av broom.no.