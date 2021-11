Bestilte bil til 1,5 millioner - nå angrer han

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei! Jeg bor og jobber i/litt utenfor Oslo. Har to jobber. Har en BMW X5 fra 2014 som har gått gått 170.000, som er i bra stand. Dette er en tur- og trekkbil som siste fire år har gått ca. 10.000 kilometer i året.

Eier også en BMW i3 fra 2017 som har gått 60.000. Også den i bra stand. Kjører 14.000-15.000 kilometer i året med denne.

Har bestilt og venter snarlig på en elektrisk Porsche Taycan Cross Turismo 4S, med det aller meste av utstyr. Pris drøyt 1.5 millioner kroner.

Etter å ha gått en runde med meg selv og fått «second thoughts» vurderer jeg å legge ut Porschen for salg, da den koster mer enn den smaker. Den har ikke tilhengerfeste og noe begrenset bagasjerom, selv om det siste ikke er det som avgjør. Hva vil Broom-eksperten råde meg til å gjøre her?

Heisann! Skjønner jo godt at det frister med den nye Porsche Taycan Cross Turismo. Det blir nok fort den kuleste bilen på fjellet i jule- og nyttårshelgen i år, tror jeg.

Nå skal det også sies at det høres ut som om du allerede har en veldig bra og fornuftig bilpakke med en stor, romslig og komfortabel familie-SUV i BMW X5. Det er jo en super turbil for familien. Her supplert av en snerten elbil til småkjøring og pendling i hverdagen, med BMW i3.

Du sier ikke noe om det i spørsmålet ditt, men jeg antar at tanken kanskje er å bytte ut X5 med elektriske Taycan Cross Turismo?

Det er på sett og vis et verdivalg. Taycan er en feiende flott, kul og hot bil om dagen. Den kjører som en drøm og går som ei kule. Med prisen du oppgir forstår jeg også at den må være svært godt utstyrt.

Men på plass og familie-vennlighet rekker den ikke X5 til knærne en gang. Porsche har jo Cayenne som, stort sett, fyller de samme skoene som den. Enn så lenge ikke som elektrisk, men den fås som ladbar hybrid. Prisene her starter på rundt 1,2 millioner. Den kan trekke tilhenger og har god bagasjeplass.

Taycan er rett og sett et annet konsept. Med noen begrensinger i forhold til plass, rekkevidde og en del andre egenskaper du selv er inne på. Et relativt kostbart sådant, med pris på 1,5 millioner kroner.

Om du bestemmer deg for å ikke beholde den, er det neppe noen stor krise.

I ditt sted ville jeg lagt kortene på bordet hos forhandleren. Forklart hvordan det henger sammen og høre om de er villige til å hjelpe deg ut av dette. Dette er som nevnt en «hot» bil om dagen og jeg tipper de kan vippe den videre til en ny kunde ganske enkelt. En kunde som da unngår lang ventetid og som kan få bil nærmest på dagen. Bilen vil da fortsatt være både helt ny og uregistrert. Det er viktig.

Porsche Taycan Cross Turismo er for mange den aller hotteste elbilen akkurat nå. Responsen fra norske kunder har vært svært god.

Selge kontrakten?

Du må naturlig nok regne med at de ikke gjør deg denne tjenesten gratis. For dette er ikke noe du har krav på. Det vil være ren goodwill fra deres side. I min litt naive og ideelle verden, tror jeg at en seriøs og generøs forhandler stiller opp og er villig til å finne en løsning som både de og du som kunde kan leve med.

Skal du selge den som privatperson hjemme fra gårdsplassen blir den fort mye mer «bruktbil» med en gang. Selv om den fortsatt er ny. Vi vet jo alle hva som skjer med en ny bil så fort den kjøres ut av butikkportene og ut i høsten, regnværet og kanskje til og med på saltet vei. Det ligger igjen en god slump penger på dørstokken.

Ut fra statsbudsjettet ser det ut som om elbilene fredes i ett år til. Ergo får du ikke noen «hjelp» av noe momspåslag som kunne gjort godt for bruktbilprisen i ditt tilfelle.

Mitt råd til deg blir altså å gå i dialog med forhandleren så tidlig som mulig. Hør med dem om hvilke muligheter som finnes. Har de i tillegg en annen bil, ny eller brukt, du kanskje heller kunne tenkt deg, stiller du enda sterkere.

Et annet alternativ om forhandleren ikke kan, eller vil hjelpe deg, er å forsøke å selge kontrakten din før bilen kommer og registreres. Foruten de vanlige kanalene på nettet, kan Facebook-grupper for biltypen kanskje være til hjelp her.

Ønsker deg lykke til med bilkjøpet, eller kanskje rettere sagt bilsalget i dette tilfellet.

