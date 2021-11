I fjor satte koronatiltakene tydelig preg på småkollisjonene på p-plasser og parkeringshus på kjøpesentre i november og desember: Det var 37 prosent færre påkjørte parkerte kjøretøy og ryggeulykker i disse månedene i fjor sammenlignet med samme periode i 2019. I november og desember i fjor reparerte forsikringsselskapene parkeringsskader for 166,6 millioner kroner, fordelt på 14 2247 kjøretøyer. Det viser bransjestatistikk fra Finans Norge.

– Nå er trafikken ute i samfunnet tilbake til normalen, så vi venter en økning i småbulkinger knyttet til julehandelen. Hektisk innspurt mot jul, stress og overfylte parkeringshus hvor alle kappes om å parkere nærmest mulig inngangsdøra, er årsaker som går igjen i førjulstiden, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Stikker av fra bulken

– Under hele pandemien har vi sett at koronasituasjonen påvirker hvordan vi beveger oss rundt i samfunnet – og ikke. Akkurat nå ser vi av trafikktall og -tellinger, for eksempel fra Oslo, at biltrafikken er tilbake til slik den var før pandemien. Dermed øker risikoen for småbulking når du handler, sier Clementz.

– Førjulstiden er dessverre den tiden på året hvor flest nordmenn kommer tilbake til sin parkerte bil og ser at noen har kjørt på den. Beklageligvis skjer det også altfor ofte det ikke er lagt igjen kontaktinformasjon. Dersom du skulle være så uheldig å slå en dør inn i nabobilen eller lage en liten bulk på annen måte, bør du legge igjen en lapp med kontaktopplysninger til deg selv og registreringsnummeret på bilen din. Selvsagt vil et ord som «beklager» også være bra å føye på, sier Clementz.

Færre innkjøpsturer

If oppfordrer til å samle innkjøpene for å kutte ned på bilturene – og legge nødvendig handling til tidspunkter hvor det kanskje ikke er stappfullt på kjøpesenteret eller i handlegatene.

– Det blir nok en kombinasjon av netthandling og rundtur i butikker for mange i år. Å bruke kollektivtrafikk eller å gå til butikken er også lurt, men det krever litt planlegging og litt smart handling. Bra for miljøet, sier Clementz.