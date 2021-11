– I dag er tiden det tar å lade opp et elbilbatteri begrenset av blant annet faren for overoppheting av selve ladekabelen. Raskere lading krever mer strømstyrke gjennom kabelen. Desto mer strøm gjennom kabelen, desto mer varme må fjernes for at kabelen skal fungere, sier Michael Degner, senior technical leader, Ford Research and Advanced Engineerin, i en pressemelding utstedt av Ford.

Forskerne fra Purdue University har fokusert på å finne alternative avkjølingsmetoder for å utvikle en kabel som tåler en høyere strømstyrke uten å bli overopphetet. Kabelen inneholder væske som blir til gass når den blir varmet opp, og varmen blir fjernet. Dette er hovedforskjellen mellom denne kabelen og dagens væskebaserte nedkjølingsteknologier.

Kan bidra til at elbillading blir like rask som å fylle opp bilen med drivstoff

Denne innovasjonen kan, sammen med andre parallelle teknologiforbedringer, gjøre at elbiler i fremtiden kan lades opp omtrent like raskt som det i dag tar å fylle opp en bil med drivstoff.

– Å lade opp en elbil i dag kan ta fra 20 minutter på en ladestasjon til mange timer om det gjøres hjemme. Vi har kommet opp med en løsning for situasjoner hvor mengden varme som blir produsert er mer enn det dagens teknologier kan håndtere, sier Issam Mudawar, Betty Ruth og Milton B. Hollander Family professor of mechanical engineering ved Purdue University, i pressemeldingen.

Han har i hele 37 år utviklet forskjellige metoder for effektiv avkjøling av elektronikk ved å dra nytte av hvordan væsker binder opp varme når de går over i gassform. I løpet av de to neste årene skal de begynne testingen av en prototype-ladekabel for å avgjøre ladehastigheten som kan leveres til forskjellige elbilmodeller.