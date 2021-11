Heftig elbilnyhet med 750 hestekrefter og digert batteri

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

Designen er signert av Pininfarina, navnet skriker Tesla og silhuetten minner om Polestar. Model E later til å være myntet på det øvre premium-markedet, selv om Pininfarinas kreative direktør Kevin Rice, på lanseringen, snakket varmt om at dette er en luksusbil.

750 kilometers rekkevidde

Model E som er utviklet i samarbeid med Hon Hai Technology Group, har en batteripakke på 96 kWh, mens to elmotorer bidrar til en samlet effekt på nesten 750 HK. På forhjulene er effekten 204 HK (150 kW), på bakhjulene er det 544 HK (400 kW). Fra 0 til 100 km/t skal gå unna på bare 2,8 sekunder. Rekkevidden er 750 kilometer.

MADE IN TAIWAN: Nå som Kina kan lage flotte elbiler, ønsker ikke Taiwan å være dårligere. Foxtron Model E sikter mot Mercedes-Benz EQS, mens SUV-en Foxtrot Model C sikter seg inn på BMW iX. Foto: NTB / Reuters

Ansikt-gjenkjenningsteknologi skal kunne åpne bilen. Innvendig bugner det av lyst skinn. Instrumentene og infotainmentskjermen er integrert i en stor flate, som strekker seg til midt på dashbordet. Prangende ja, men grepet fremstår sobert og konvensjonelt om man sammenligner med Mercedes-Benz EQS og dens enorme MBUX Hyperscreen. Baksetet kan brukes til kontor, der mobiltelefoner og datamaskiner synkroniserer med teknologi i bilen.

Syvseters SUV

Foruten elbussen Model T (hvor respektløs går det an å bli, dette er på ingen måte Ford Model T) med en rekkevidde på 400 kilometer, lanserte Foxconn også SUV-en Foxtrot Model C. I likhet med Model E er Model C bygd på en ny elbilplattform fra Hon Hai.

SUV-en er 4,64 meter lang og har en akselavstand på 2,86 meter. Elbilen har plass til syv personer, eller 5+2 som de beskriver det selv. Luftmotstandskoeffisienten er 0,27 Cd, fra 0 til 100 km/t tar 3,8 sekunder og rekkevidden er 700 kilometer.

Prisene sies det fint lite om, men skal Foxtrot konkurrere med Mercedes-Benz EQS (fra 944.900 kroner) og BMW iX xDrive40 (fra 677.920 kroner), bør nok prisene være lavere.