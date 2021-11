Dette er et blogginnlegg fra Zaptec.

Lad bilen oftere, om du kan

Hva gjør du om det plutselig kommer væromslag, køer på grunn av trafikk eller årets første snø? Da er det lurt å ha noen kilometer ekstra på bilen.

Lad litt, men lad ofte. Faktisk, så er hjemmelading godt for bilens batteri. De fleste elbiler har litiumion-batterier. Og det er generelt ikke anbefalt å lade dem helt ut og helt opp, fordi batteriene degraderes litt raskere enn om man klattlader dem - altså lader litt og litt. Dette er ikke noen stor problemstilling for elbileiere, men det er fint å vite, og det gir ekstra forutsigbarhet for deg som elbillader.

Lad bilen hjemme

Det kan lønne seg å lade bilen hjemme. Da blir det enklere å planlegge hverdagen med de små og store tingene som måtte komme. Du kan for eksempel lade når strømmen er billig. Kroner spart!

Finn et ladekart til langturen

Selv med god planlegging kan det skje uforutsette ting. Da er det bra å vite hvor du kan lade. Et verktøy du kan bruke for å finne fram til din neste ladestasjon er Elbilforeningen sin elbilapp. Vi anbefaler også at du laster ned appene du trenger for å lade på hurtigstasjonene langs veien og legger inn betalingskort før du kjører hjemmefra. Da slipper du å gjøre det mens du egentlig skulle hatt ladet.

Husk ladekabel og nødladekabel til bilen

Vi anbefaler at du har med deg en egen ladekabel som passer til ladeuttak 2, som er europeisk standard. I tillegg til dette kan det være lurt å ha med en nødladekabel som passer til den vanlige schuko-stikkontakten. Da kan du få litt strøm om uhellet er ute og du møter den gode samaritan langs veien.

Ha med varme klær

Er du på veien og det blir kaldt kan det være lurt for elbilen at du kler på deg varmere klær i stedet for å skru opp varmen. Du har faktisk mulighet for å spare litt strøm på denne måten, selv om det kan oppleves ekstremt.

Husk ekstrabatteri til mobil og nettbrett

Trenger du mer strøm på mobilen eller nettbrettet til barna? Da kan det være lurt å ha med et ekstra batteri, spesielt om du reiser langt. Så slipper du å bruke av strømmen til bilen.

Sjekk dekkene - trygghet er viktig

Husk å ha dekk som passer til kjøreforholdene. Vinterdekk skal være på i tidsperioden 1. november til første mandag etter 2. påskedag i Sør-Norge, og fra 16. oktober til 1. mai i Nord-Norge.