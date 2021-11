– Dieselbilene kommer knapt inn døren før de er solgt

– Det er et tankekors at brukte dieselbiler ofte selges kort tid etter at vi har fått dem inn i butikken, sett i lys av at nybilmarkedet domineres av elbiler. Hadde vi hatt flere dieselbiler, ja da hadde vi solgt dem også.

Det sier Leif Inge Bjerkenes, som jobber med bilsalg hos Volvo-forhandleren Laastad og Co i Haugesund. Der har han vært ansatt i ti år. Det er med andre ord en erfaren kar vi her har med å gjøre.

Selv om diesel stuper på nybilsalget, er de samme bilene altså svært populære på bruktmarkedet.

Forskjellig fokus

Bjerkenes tror dette skyldes flere ting:

– De siste årene har det blitt solgt veldig lite nye dieselbiler. Det gir økt interesse rundt de få nyere bilene som finnes på bruktmarkedet. Dessuten opplever jeg at fokus er litt forskjellig hos bruktbilkundene, enn hos nybilkundene. Mens nybilkundene nærmest føler at de gjør noe «feil» om de ikke velger elbil eller en ladbar bil, tenker de som skal ha bruktbil annerledes. På bruktmarkedet er det mer akseptert å velge diesel. Ikke alle er klare for ladbare biler heller. Disse velger da ofte en brukt dieselbil, sier bilselgeren.

Biler som Volvo XC60, XC90 og V90 CC er svært etterspurte med dieselmotor. Men én modell skiller seg klart ut som den aller mest populære av alle. Nemlig XC70.

– Det er nesten litt pussig. Disse bilene gikk ut av produksjon i 2016. Det er ikke så ofte vi får dem i innbytte lenger, men når vi gjør det, er det nesten bare å rekke opp hånda– så er den solgt, ler Bjerkenes.

Dette i sin tur gjør at prisene holder seg nesten skummelt godt. De sist produserte XC70-ene annonseres fortsatt for oppunder 500.000 kroner om de er hele, fine og ikke har gått langt. Det er jo så man nesten ikke tror det. Dette gjør nok i sin tur at mange av disse bilene selges privat.

Småbilene har tapt popularitet

– Bilene, enten det er 60-, 90- eller 70-serien, byr på mange av de tradisjonelle Volvo-kvalitetene som plass, framkommelighet og robusthet. Dessuten passer de for alle, enten det er unge par i etableringsfasen med barn eller pensjonister. Det bidrar også til at disse bilene er lettsolgte, forklarer Bjerkenes videre.

Brukte biler med dieselmotor er fortsatt populære. Særlig om det er en stasjonsvogn eller en SUV.

– Vi tar gjerne inn dieselbiler fra andre merker også. Dieselmotor, SUV og automatgir er fortsatt et vinnerkonsept for brukte biler. Det har det vært i mange år.

Småbiler med dieselmotor er derimot ikke like populære som de en gang var.

– Nei, disse brukes jo gjerne til småkjøring i nærmiljøet. Jeg tror disse ofte erstattes med elbiler. Ser vi på totalmarkedet for solgte dieselbiler i år, er dette er ganske likt med fjoråret. Vi opplever at etterspørselen er økende. Igjen; det er antall biler i omløp det står og faller på.

Tar inn biler fra Sverige

Tidligere har Volvo-forhandleren også tatt inn brukte dieselbiler fra Sverige via sitt nettverk der, for å dekke opp for etterspørselen.

– Det fungerte bra i en periode, men også i nabolandet begynner det å tynnes kraftig ut med nyere dieselbiler. Dermed er det ikke like lett å få tak i biler derfra nå, som det var. Men vi følger nøye med, og en og annen dieselbil får vi fortsatt tak i, sier den hyggelige selgeren helt til slutt.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.