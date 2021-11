Gikk fra bilen med åpen takluke – så kom regnet

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I " Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Etter en varm og vindstille høstkveld, åpner jeg bildøren morgenen etter. Bilen er helt gjennombløt. Vi hadde glemt å lukke takluka på vår Peugeot 5008 GT etter kjøreturen kvelden før.

På natta hadde det kommet en skikkelig regnskur. Vi har glemt dette et par ganger tidligere, men da har det heldigvis ikke regnet en dråpe. Nå betød dette full varme - både i kupe og seter - i mange mange timer.

Da blir jo selvfølgelig spørsmålet : Hvorfor er det ikke en funksjon som automatisk lukker takluka når tenningen blir slått av - eller låser med fjernkontrollen? I det minste en lampe/alarm som varsler at luka er åpen ? Dette kan jo like godt gjelde også vinduer. Og da i sær åpne bakre sideruter kan være vanskelig å huske. Vil jo mene at dette er et problem for flere glemsomme sjåfører der ute ?

Benny svarer:

Opps …. Dette er kjedelig. Det er også en ganske vanlig «blemme» som langt flere enn deg har gjort. Blant annet i vaskehallen.

Innspillene du kommer med og etterlyser her er absolutt gode og med rom for forbedring for en del produsenter. Men det skal også sies at enkelte bilmerker har noe lignende allerede. For eksempel ved at låseknappen på nøkkelen holdes nede en stund – så lukkes vinduer og takluke. Man må bare huske på det …

Sjekk om det er en slik funksjon på din fjernkontroll. Men jeg er helt enig med deg; en liten alarm i form av et «pling» eller lignende hadde vært smart og hadde nok spart mange for å bli våte i stumpen dagen derpå.

Nå uhellet er ute, er det viktig å få tørket skikkelig opp – så fort som mulig. Slik at ikke mugg og vond lukt får sette seg. I motsatt fall blir bilen mindre hyggelig å eie - jeg vil også tro at den kan bli temmelig tungsolgt.

Bilene blir jo mer og mer avanserte og kan nærmest programmeres til å agere slik vi ønsker. Det å kunne legge inn for eksempel «auto-lukking» av takluke og vinduer i bilens innstillinger vil nok trolig komme på et eller annet tidspunkt, tror jeg. Enn så lenge kjenner jeg ikke til noen som har det.

Grunnen til at vinduer og takluker ikke lukkes automatisk, er at en del bilbrukere har både dyr og barn i bilen, selv om man ikke er der selv, men er en snartur på butikken eller andre ærender. Da er det jo greit med litt luft. Det samme med at det ikke skal bli for varmt i bilen en sommerdag. Biler selges jo i andre, og langt varmere land, enn Norge også.

Du sier at dette har vært glemt et par ganger tidligere også. Jeg vil vel nesten tro at du nå etter den siste «runden» med vått interiør kommer til å huske på dette neste gang..

Må ellers få ønske deg lykke til med fin bil!

Les også: Dette kan du fortsatt gjøre på bilen selv

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Dette kan være en tikkende utgiftsbombe

(Artikkelen er først publisert av Broom)