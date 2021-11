Opp til 15.000 nordmenn kan få en stor ekstraregning

I dag har Støre-regjeringen lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Her er det én god og én dårlig nyhet for de som vurderer å kjøpe nybil.

Den gode er at den nye regjeringen likevel ikke vil innføre moms på dyrere elbiler. Den dårlige er at det ligger an til økning i avgiftene på ladbare hybrider fra nyttår.

Det var opprinnelig Solberg-regjeringen som la frem forslag om kraftige avgiftsøkninger på ladbare hybrider. Nå blir dette stående, og skal gjelde fra 1. januar 2022.

Det reagerer en samlet bransje på:

– Dette må Stortinget gjøre om på. Folk som har bestilt en ladbar hybrid i høst og som får den levert over nyttår, får med dette forslaget en kraftig avgifts-smell. Det dreier seg om mellom 40.000 og 80.000 kroner per bil, og det gjelder 10.000-15.000 biler.

Det sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, i en pressemelding.

Mange har ventelister

En av utfordringene her er at det akkurat nå er til dels betydelig leveringstid på mange modeller. Bilbransjen lider under den internasjonale mangelen på såkalte halvledere. Dette har ført til ventelister og uvanlig lang tid fra bestilling, til man får bilen.

Dermed har altså mange kunder bestilt bil med pris ut fra dagens avgift. Mens den kan bli mye dyrere med de nye avgiftene, den dagen den skal hentes ut fra forhandleren.

Sammen med Bilimportørene Landsforening (BIL) og Norges Bilbransjeforbund (NBF) gjør NAF nå felles sak mot Stortinget for å få utsatt avgifts-innførelsen et halvt år, av hensyn til forutsigbarhet for forbrukeren.

Kan bli kappløp for å kjøpe bil før nyttår

Toyota RAV4 er nå Norges mest solgte, ladbare hybrid. Den ligger an til å få en avgiftsøkning på over 30.000 kroner. Foto: broom

Ikke forutsigbart

Statsbudsjettet skal nå forhandles i Stortinget, hvor stortingsgruppene til Ap, Sp og SV etter planen skal bli enige for å skape et flertall.

– Vi forstår at disse avgiftene kommer, men det må være en viss forutsigbarhet for både kjøpere og selgere, sier Erik Andresen, administrerende direktør i BIL.

Han mener at å påføre så mange kunder så store avgifter, på så kort varsel, er det stikk motsatte av forutsigbarhet.

Ikke tør vi rygge, ikke får vi snudd. Hva gjør vi da?

Mitsubishi Outlander er bilen som for alvor satte fart i salget av ladbare hybrider i Norge. Bilene har solgt svært bra, mye takket gunstige avgifter. Foto: broom

100 kilometer på strøm

– Dette kan ikke bli stående. Det sier Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i NBF.

– Stortinget må som minste krav utsette disse økningene et halvt år, av hensyn til forbrukerne og bransje, sier han.

Hvor mye dyrere de ladbare hybridene blir med det nye varierer til dels mye. I dag må bilene klare minst 50 kilometer på strøm for å få maksimalt fradrag. Grensen for fullt vektfradrag økes med det nye systemet til 100 kilometer elektrisk rekkevidde, og fradraget reduseres fra 23 prosent til 15 prosent.

...men ikke alle blir dyrere: Her er en av bilene som slipper unna

Mange biler blir mye dyrere

Bransje-nettstedet BilNytt.no har laget en avgiftskalkulatorhvor du enkelt kan sjekke hvordan de ulike bilmodellene kommer ut.

Her er noen av avgiftsøkningene de har kommet frem til:

Ford Explorer + 81.037 kroner

BMW X3 + 74.720 kroner

Mitsubishi Eclipse Cross + 65.455 kroner

BMW X5 + 59.890 kroner

BMW 3-serie X-Drive + 44.541 kroner

BMW X1 + 42.774 kroner

Ford Kuga + 20.530 kroner

Peugeot 3008 + 47.817 kroner

Klikk her for å komme til avgiftskalkulatoren hos BilNytt.no

(Artikkelen er først publisert av Broom)