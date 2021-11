Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



SOKNDAL: Det er ikke akkurat flust av racerbaner i Norge. Så når noe nytt og fint åpner, da er det mange øyne som rettes i retning moroa.

Tidligere i år kjørte de første, raske bilene på den nylagte asfalten på Motorcenter Norway, som bygges og eies av KNA Raceway.

Britisk design

Bak banens layout står det britiske selskapet APEX Circuit design. Tidligere har

de tegnet andre baner som Dubai Autodrome og Zhejiang International Circuit.

For Motorcenter Norways del er resultatet en banelengde på 2.324 meter, med 14 svinger. På sitt bredeste er den 50 meter og på det smaleste knappe 20 meter. Kjøreretningen går mot klokken. Det er en del opp og ned (totalt 23 meter i høydeforskjell), samt en skikkelig korketrekker som gir deilig sug i magen.

– Det er en teknisk krevende bane, med litt inspirasjon fra Laguna Seca, sier Christopher Larsen.

Han er arrangements- og markedsansvarlig hos Motorcenter Norway AS, som står for driften.

Lokasjonen er 250 meter over havet, omgitt av svaberg og vindmøller. Miljøet er grått, hvitt og blått – samt litt grønt. Nokså pittoresk. Det samme gjelder kjøreturen opp til banen på offentlig vei. Den snirkler seg opp fjell og gjennom smale daler.

Nærmeste tettbebyggelse er 7 kilometer unna, så her kan en boltre seg.

RACER: I anledning besøket på Motorcenter Norway testet Finansavisen Motor også Porsche 992 911 GT3 på banen. Det ble mye moro. Foto: Nicolai Giil / Finansavisen

På banen

Den fysiske jobben å bygge Motorcenter Norway tok ett år. Men bakgrunnsarbeidet har stått på nokså mye lenger. Nå står imidlertid selve banen klar, samt en stor innendørs motocrosshall. De kan også skilte med offroad-område ute. På planen står videre en dragstripe (grovplanert, men ikke ferdig finansiert per dags dato), gokartbane, samt pitgarasje og servicebygg.

– Motorcosshallen var det første som åpnet, i februar, sier driftsansvarlig Hanne Mathisen.

Hun kan fortelle at prosjektet rundt banen først gikk fra null interesse i bygda, til

nå å være «fullt på». Det som for sikkert mange er hovedattraksjonen – bilbanen – åpnet stort i juni, med 160 biler og NM-racing.

– Pitboksen håper vi kan åpnes neste år. Vi er i dialog med en lokal bensinstasjon for å sikre 98-oktan i nærheten. Hurtigladere for elbiler ønsker vi å få her oppe på anlegget, poengterer Larsen.

Samlet sett skal det investeres 130 millioner kroner i relasjon til anlegget, informerte KNA ved åpningen.

SÅNN SER DET UT: Motorcenter Norway ligger pittoresk til. Foto: Motorcenter Norway

For både motorsykkel og bil

Racingbanen på Motorcenter Norway er godkjent for alle klasser innen standardbil. Samt GT og Formel-racing inntil Formel 3. Banen har høyeste nasjonale godkjenning innen bil og MC.

– Banen har «Fia Grade 3», samt «FIM Grade B»-klassifisering, som er det samme som Rudskogen, forteller Larsen og fortsetter:

– Banen funker også bra både trackdays og førerutvikling. For ikke å nevne MC.

– Hva er folks favorittdel av banen så langt?



– Det er absolutt utgangen fra T2 og til T3. Det er en blind inngang, med 9,8 prosent fall i T3. Der kjenner passasjerer det, smiler Larsen og henviser til en av de tidligste svingene som har en skikkelig korketrekker.



Åpent for alle og enhver

Motorcenter Norway kan bookes for alt fra løp og trening til treff og teambuilding.

På sine nettsider utlyser de dedikerte banedager, for både MC og bil, hvor alle og enhver kan melde seg på. Larsen kan røpe at de i løpet av oktober også får på plass banebiler som privatpersoner og bedrifter kan leie.