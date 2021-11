Dette må du ikke gjøre når uhellet er ute

Hver dag skjer det rundt tusen uhell og ulykker på norske veier.

Ikke rent sjelden oppstår det problemer og uenighet i etterkant. Hva var det egentlig som skjedde? Og ikke minst: Hvem har skylden?

Å fylle ut skademelding er svært viktig her. Men det er ikke alltid så greit når tusen tanker virrer rundt i hodet og det kan være vanskelig å konsentrere seg om noe som helst:

– Det er ofte slik at en skade oppstår når det er travelt og mye trafikk. Det kan gjøre situasjonen ekstra vanskelig. Så lenge det ikke er personskade, skal en puste med magen og tenke på at dette kommer til å gå svært bra, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Kan bli flere farlige situasjoner

Hans råd er å glemme de avtalene man eventuelt har og heller sørge for å få utfylt skademeldingen på grundig og god måte.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

– Er du på vei til et møte, går ikke verden under om du kommer for sent eller dropper det. Konsekvensen av å stresse her, kan bli dårlig bevissikring og at man kan miste erstatningen om en ikke har kasko – eventuelt ende opp med egenandel og bonustap.

– De fleste har også en lei tendens til å bli stående og fylle ut skademeldingen midt i trafikken. Konsekvensen av å gjøre det med trafikk på alle kanter, kan bli flere farlige situasjoner og ulykker. Samtidig vokser køene av nysgjerrige medtrafikanter, noe som igjen bidrar til betydelige samfunnsmessige kostnader, fastslår Voll.

Kjøre til trygt sted

I de fleste tilfellene vil kjøretøyene være i kjørbar tilstand etter et mindre uhell. Voll anbefaler bilister som kolliderer, der det kun oppstår materielle skader, om å utveksle mobilnummer og registreringsnummer før man kjører til et trygt møtested.

– Hvis man klarer å ta dette i ro og fred, vil det dessuten føre til bedre utfylte skademeldinger for begge parter, sier han.

Voll understreker at dette poenget ikke gjelder hvis det i det hele tatt er, eller kan være, noen form for personskade.

Det er aldri hyggelig å havne i en ulykke ute på veiene. Selv om skadene kanskje ikke er så store, blir regningen fort betydelig. Foto: Scanpix.

Bruk mobilen

– Det er uansett ingen god ide å utsette utfylling av skademeldingen. Forklaringer kan endre seg. Du skal ikke signere på en skademelding du er uenig i. På den andre delen kan man komme med sin egen forklaring, så kan en overlate til forsikringsselskapet å avgjøre skylddeling, sier Voll.

I tillegg er det lurt å ta bilder av skadested og skader på involverte biler med mobilen, dessuten dokumentere fra dashbord-kamera eller vitner i nærheten. Husk å sørge for at skademelding alltid er tilgjengelig i bilen, avslutter Voll.

Dette er viktig å gjøre:

Sett på varsellys og ta på refleksvest

Ved mye trafikk, la om mulig barn vente i bilen

Sett ut varseltrekant og flytt kjøretøyene slik at annen trafikk kan passere

Pust med magen og stress ned. Forsøk å ha et nøkternt forhold til hendelsen – ofte er det kun materielle skader - som kan erstattes

Ved personskade, kontakt lege og eventuelt politi

Fyll ut skademelding (på trygt sted) og husk signatur fra begge parter. NB! ALLE punker må fylles ut,

Ta bilder og video av skader på kjøretøy (Om mulig, gjerne før du flytter dem)

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap

Dette skal du ikke gjøre:

Ikke vent med å fylle ut skademelding – forklaringer kan endre seg

Ikke signer på noe du er uenig i

Ikke la deg hisse opp av at motparten er sint/stresset

Artikkelen ble først publisert på Broom.no