Det samme gjelder at elbilene ikke blir skikkelig varme i kupéen om vinteren, at de ikke vil starte når det er kaldere enn 15 minusgrader og at elbiler ikke kan brukes i kolonnekjøring.

En av tre oppgir at elbilen har dårligere kjøreegenskaper enn diesel- og bensinbiler. Skepsisen er størst blant de som i dag kjører bensin- eller dieselbil, skriver NAF i en pressemelding.

- Stemmer ikke

Selv om elbilistene selv har mest troen på at elbilen er like god på vinterføre, så svarer faktisk 14 prosent av elbilistene at den har dårligere kjøreegenskaper enn tradisjonelle biler.

- Det er ingenting ved elbilen som gjør at den er dårligere på vinterføre. Faktisk kan det at de har et tungt batteri nederst i bilen gjøre at elbilene kommer seg bedre frem enn bensin- og dieselbiler på glatta, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonssrådgiver i NAF i pressemeldingen.

Det er riktignok en ting elbilistene skal være oppmerksomme på om vinteren og det er det som heter regenerering.

- Elbilene bremser av seg selv for å spare og produsere litt strøm. Faren på vinterføre er at om du har maksimal regenerering på bilen, kan du begynne å skli når du slipper gassen inn mot en sving, advarer Sødal. - Derfor er det lurt å skru av regenereringen når du kjører på glatte vinterveier, fortsetter han.

Kupéen blir varm i elbilene

En annen myte som lever godt er at en elbil aldri blir skikkelig varm i kupéen om vinteren. 27 prosent oppgir at de tror det. Og 11 prosent som eier elbil tror dette.

- Dette er også en myte. Faktisk så blir en elbil raskere varm i kupéen enn en bensin- eller dieselbil. I en elbil varmer det så å si med en gang, mens motoren må bli varm i en fossilbil før varmeapparatet gir varme, sier NAF-rådgiveren.

Det er heller ikke sånn at du må skru ned varmen i en elbil for å spare strøm. De nyere elbilene med større batteripakker takler helt fint at du har det varmt og godt inne i kupéen.

- Uansett er det lurt å forvarme bilen om du har mulighet til det uavhengig av om du her en elbil eller dieselbil. Da er kupéen varm når du setter deg inn, rutene isfrie og strømforbruket til bilen blir lavere, rådgir Nils Sødal.

Elbilene starter i streng vinterkulde

Drøye to av ti i undersøkelsen mener at elbilene ikke starter når det er kaldere enn minus 15. Skepsisen er størst blant de som har en bensin- eller dieselbil i dag. Blant dem svarer nesten tre av ti at elbilen ikke vil starte i kulda.

- Faktum er at en elbil starter lettere i kulda enn en bensin- eller dieselbil. Det er langt enklere å starte en elmotor enn en forbrenningsmotor, men som alle biler er også elbilen avhengig av at du har et startbatteri som er i god form, sier Sødal.

Elbil er mer komfortabelt i kolonnekjøring

Den siste myten er at elbiler ikke kan brukes i kolonnekjøring. Drøyt to av ti svarer at elbilene ikke kan brukes til dette. Og blant de som allerede har elbil er det hele 17 prosent som mener dette.

- Elbilene er bedre å bruke i kolonnekjøring enn bensin- og dieselbiler. Der de med fossilbil må skru av motoren for ikke å risikere kullosforgiftning når snøen fokker rundt bilen eller kolonnen står i en tunnel, kan elbilistene ha bilen på og sitte i en god og varm bilkupé, slår Nils Sødal fast.