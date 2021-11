Porsche 911 som elbil?

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Offisielt er det ingen planer om å lage en helelektrisk Porsche 911 ennå, og adm. direktør Oliver Blume sier at 911 «blir den siste Porschen som blir helt elektrisk».

I stedet skal det utvikles syntetisk drivstoff, i samarbeid med Siemens Energy, med 85 prosent mindre CO2.

– 911 tillater ikke en helt elektrisk bil, ettersom motoren sitter i hekken.

Putter man vekten av batteriene bakerst, vil du ikke klare å kjøre bilen, uttalte Oliver Blume nylig til CNBC.

Delvis elektrifisering blir nok derfor mest aktuelt i første omgang. I girkassen til 992-serien ble det tidlig satt av plass til en elmotor, for å kunne tilby en mild hybridløsning. Porsche har som mål å være karbonnøytral innen 2030, og det har nå fått enkelte til å tenke høyt.

LUFTKJØLING: Inntak på hver side drar luft inn for å unngå overoppheting av elmotorer og batterier. Foto: Sandor Boldog

Vil bli husket

Bildesigner Sandor Boldog som ble uteksaminert fra prestisjefulle ArtCenter College of Design i Pasadena, USA, i fjor, står bak det veldreide konseptet 911 E.

Linjene, proporsjonene og designspråket er ikke til å ta feil av. Dette er nyskapende og helt i tråd med Stuttgarts beste. Slikt blir lagt merke til, og i september startet Boldog, som allerede har rukket å være innom Hyundai og Honda, i ny jobb som designer hos General Motors.

Men tilbake til hans 911 E. Om vi ikke tar veldig feil, vil denne stilstudien bli husket. Spesielt i lys av at denne 911-drømmen ble skapt før Porsche lanserte sin Lotus-aktige og helt elektriske racermodell Mission R. Snutepartiet på begge later til å være inspirert av 918 Spyder. Hoftene akterut gir også assosiasjoner til den evigunge ür-Porschen 356 og 1970-tallsraceren 935. Den brede hekken er tiltenkt to elmotorer.

EKTE PORSCHE: Mission R er den første helelektriske toseteren fra Porsche, det bare virker ikke sånn. Foto: Porsche

Neppe under 500.000 kroner

Hva en 911 E á la Sandor Boldog vil koste, beror på om modellen blir masseprodusert, omfavnes av et edlere karosseriverksted (som gjerne tar fem-seks eller kanskje så mye som 10-15 millioner kroner for oppgaven), eller det forblir med illustrasjonene. Samt hva kommende avgiftsregler legger opp til.

Halvparten av prisen på en bensindreven Carrera, hadde klart fristet, men ville nok ha ødelagt for salget av de øvrige ICE-modellene.